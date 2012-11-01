〔香港汇市〕金管局于纽约时段再向银行体系注资27.51亿港元,抑港元强势

路透香港11月2日电---据路透报价资料HKMAOOC显示,香港金融管理局(HKMA)周四纽约交易时段再沽出港元,向银行体系注资27.51亿港元,为同一天内三度注资,也为两周来第九次,因港元兑美元HKD=汇价触及7.75的强方兑换保证水平.

热钱涌入新兴市场,以及中国经济看好,令港元在内的货币受到追捧,金管局按照联系汇率制度,于10月20日起数度进场买美元,沽出港元以平抑港元强势.

在最近一次注资后,银行体系总结余在11月5日将增加至1,758.31亿港元.

根据香港现行的联系汇率制度,美元兑港元区间在7.75-7.85港元间,一旦港元触及7.75港元,金管局会于持牌银行买进美元,释出港元,令银行体系水位上升、利率下滑,减少热钱对于港元资产的兴趣.反之,当触及7.85港元的弱方保证时,金管局则是会买进港元、卖出美元,推升港元汇率.此令强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作.(完)

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