《香港报摘》--经济日报11月2日

* 要闻版头条:

--热钱蜂拥而来,金管局昨夜11时第三度入市,全日共买入近10亿美元,刺激港股愈升愈有.恒指昨收报21,821点,创15个月收市新高;巨额资金开始有换马迹象,有大户本周要求盈富基金(2800.HK)管理人道富赎回价值20亿港元的单位,换入成分股实物股票.

* 其他:

--政府推两项措施遏楼市,其中买家印花税(BSD)对倚重内地客的豪宅项目首当其冲,令发展商反响极大,并透过地产建设商会提反建议,要求楼价5,000万港元或以上,或单位面积3,000平方尺或以上的豪宅,获豁免BSD.

--有券商估计平安保险(2318.HK)(601318.SS)的寿险业务可能在第三季录得亏损,但平保副董事长兼副首席执行官孙建一透露,第三季寿险新单业务表现不错,预计下半年按年可有恢复性增长.

--标准普尔昨指,内地房地产的最坏时间已经过去,未来12个月交投和销售将持续复苏.但楼市好转并不等于内房股的信贷评级有好转,内房负债偏高影响评级.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 林高丽

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