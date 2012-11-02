《香港报摘》--经济日报11月2日

国际油市：亚洲柴油承压，兴隆买入柴油和航煤
路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。
* 要闻版头条:
--热钱蜂拥而来,金管局昨夜11时第三度入市,全日共买入近10亿美元,刺激港股愈升愈有.恒指昨收报21,821点,创15个月收市新高;巨额资金开始有换马迹象,有大户本周要求盈富基金(2800.HK)管理人道富赎回价值20亿港元的单位,换入成分股实物股票.
* 其他:
--政府推两项措施遏楼市,其中买家印花税(BSD)对倚重内地客的豪宅项目首当其冲,令发展商反响极大,并透过地产建设商会提反建议,要求楼价5,000万港元或以上,或单位面积3,000平方尺或以上的豪宅,获豁免BSD.
--有券商估计平安保险(2318.HK)(601318.SS)的寿险业务可能在第三季录得亏损,但平保副董事长兼副首席执行官孙建一透露,第三季寿险新单业务表现不错,预计下半年按年可有恢复性增长.
--标准普尔昨指,内地房地产的最坏时间已经过去,未来12个月交投和销售将持续复苏.但楼市好转并不等于内房股的信贷评级有好转,内房负债偏高影响评级.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
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