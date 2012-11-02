《香港报摘》--信报11月2日

* 要闻版头条:

--东亚银行(0023.HK)第三大单一股东--日本三井住友银行(8316.T)拟增持东亚股权,由目前4.65%增至9.9%,但未有透露增持方式.市场预期,东亚或有机会向三井住友配售新股.而三井住友此举料会激化有关东亚或会被收购的揣测.

* 其他:

--台湾即将开办人民币业务,促成中银香港(2388.HK)和富邦金控(2881.TW)的合作,透过旗下中银香港资产管理和富邦投信,在台湾发展投资顾问业务.市场人士估计,富邦香港曾透露有意引入中资策略性股东,不排除两行再度合作.

--停牌快将一年的福和集团(0923.HK)再被揭发多宗违规交易,集团昨天公布法务调查报告,除怀疑有人伪造文件,将去年发现的1亿元人民币失款捏造成贷款交易外,更发现有人利用在一周内以逾300倍金额转售资产、收购不存在资产及由中间人哄抬价格等手法获利,矛头直指早前已被罢免的前主席梁契权等人.

--再有实物A股交易所买卖基金(ETF)发行港元计价部分,南方A50(2822.HK)和易方达中一百(3100.HK)的港元柜台,分别于下周四及下周五挂牌.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 林高丽

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