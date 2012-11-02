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亚洲 | 2012年 11月 2日 星期五 08:12 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月2日

路透香港11月2日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7498港元HKD=)

  标准普尔500指数周四录得七周来最佳单日表现,因消费者信心和民间就业数据强劲,令投资者受到鼓舞.道琼工业指数.DJI收高136.16点,或1.04%,至13,232.62点;标准普尔500指数.SPX收升15.43点,或1.09%,至1,427.59点.[ID:nSB2080509]


公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  209.890    2.11      23024            16.266       0.78
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   11.140    3.44      44477             3.453       1.27
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   56.390    1.81     232016            87.402       0.12
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   45.690    3.42      72090            23.606       0.88
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  136.480    0.53      56614            10.577       0.54
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  109.430    4.01      40689             8.481       0.96
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   50.350    2.01     304202            78.040       1.88
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   59.590    1.09      26838             4.618       0.61
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   16.500    2.55     317373            12.787       0.37
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   15.470    4.32      68482            11.989       1.60
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   31.930    0.28      26006             6.186       0.26
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   24.000    3.31      49167             3.720      -0.54
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   17.750    3.56      12673             1.376     -49.80
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.010    6.35      98397             0.312       0.50 (完)

  --整理 梁慧仪

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