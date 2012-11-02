《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月2日

国际油市：亚洲柴油承压，兴隆买入柴油和航煤
路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。
路透香港11月2日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7498港元HKD=) 标准普尔500指数周四录得七周来最佳单日表现,因消费者信心和民间就业数据强劲,令投资者受到鼓舞.道琼工业指数.DJI收高136.16点,或1.04%,至13,232.62点;标准普尔500指数.SPX收升15.43点,或1.09%,至1,427.59点.[ID:nSB2080509] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 209.890 2.11 23024 16.266 0.78 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 11.140 3.44 44477 3.453 1.27 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 56.390 1.81 232016 87.402 0.12 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 45.690 3.42 72090 23.606 0.88 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 136.480 0.53 56614 10.577 0.54 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 109.430 4.01 40689 8.481 0.96 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 50.350 2.01 304202 78.040 1.88 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 59.590 1.09 26838 4.618 0.61 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 16.500 2.55 317373 12.787 0.37 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 15.470 4.32 68482 11.989 1.60 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 31.930 0.28 26006 6.186 0.26 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 24.000 3.31 49167 3.720 -0.54 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 17.750 3.56 12673 1.376 -49.80 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.010 6.35 98397 0.312 0.50 (完) --整理 梁慧仪
路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。