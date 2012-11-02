《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月2日

路透香港11月2日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7498港元HKD=) 标准普尔500指数周四录得七周来最佳单日表现,因消费者信心和民间就业数据强劲,令投资者受到鼓舞.道琼工业指数.DJI收高136.16点,或1.04%,至13,232.62点;标准普尔500指数.SPX收升15.43点,或1.09%,至1,427.59点.[ID:nSB2080509] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 209.890 2.11 23024 16.266 0.78 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 11.140 3.44 44477 3.453 1.27 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 56.390 1.81 232016 87.402 0.12 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 45.690 3.42 72090 23.606 0.88 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 136.480 0.53 56614 10.577 0.54 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 109.430 4.01 40689 8.481 0.96 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 50.350 2.01 304202 78.040 1.88 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 59.590 1.09 26838 4.618 0.61 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 16.500 2.55 317373 12.787 0.37 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 15.470 4.32 68482 11.989 1.60 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 31.930 0.28 26006 6.186 0.26 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 24.000 3.31 49167 3.720 -0.54 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 17.750 3.56 12673 1.376 -49.80 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.010 6.35 98397 0.312 0.50 (完) --整理 梁慧仪