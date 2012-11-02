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亚洲 | 2012年 11月 2日 星期五 08:24 BJT

〔香港个股〕利丰发行5亿美元次级永久资本证券,年息率为6%

路透香港11月2日电---环球消费品出口及物流集团--香港利丰有限公司(0494.HK)周五公告称,公司发行5亿美元次级永久资本证券,年息率为6.0%.

利丰表示,证券为公司的次级债务,将以美元计值,且不设定到期日.公司此前表示,所得资金将用作策略性收购及业务发展,使公司能掌握区域性的新增长机遇,特别是亚洲及中国.

有关证券已获得新加坡证券交易所原则上批准上市及买卖,料于11月9日或之后生效.

花旗及汇丰为是次发行的联席牵头经办人.

利丰周四收报13.1港元,过去一个月升逾8%.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽

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