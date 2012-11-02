《香港报摘》--其他报纸重要消息11月2日

* 明报:

--恒生银行(0011.HK)早前放售九龙湾德福大厦8及9楼两层,获印刷集团利奥纸品以2.22亿港元购入,尺价约6,810港元,恒生是次沽售非核心物业,16年间帐面升值近1倍.

--新鸿基地产(0016.HK)旗下资讯科技公司新意网(8008.HK)宣布,公司非执行董事郭炳江,陈钜源及苏仲强将于股东大会结束后退任,不再连任公司董事.

* 星岛日报:

--政府上周推出买家印花税(BSD)的新措施后,一向活跃于本港豪宅新盘的内地客,即时销声匿迹.市场消息指,长实为旗下元朗新盘余货送出BSD,即变相减价15%,吸引内地客.

--商人陈振聪于今年9月将市值5亿港元的楠桦居土地,以3.8亿港元出售予一公司,准备于本周三(10月31日)签订正式买卖合约,但律政司代表税局于签署合约前夕成功向法庭取得禁制令,禁止进行这宗物业交易.

--政府推出压抑楼市措施后,今天(2日)首录住宅地皮截标,分布于将军澳及马鞍山限量地,连日有市场调低估值近半成至一成后,估计两地合计总值逾45亿港元.综合发展商指,投地出价会较保守.

* 苹果日报:

--政府为求尽快获得土地,以增加中短期建房屋.其中,牛池湾一幅原拟建小学校舍的土地,亦将被改划作住宅用途,最快会于2014年底至2015年初出售.

* 东方日报:

--伯明翰环球(2309.HK)宣布,立信德豪会计师事务所指因未能与公司取得一致,可靠及完整之审核凭证及因对公司企业管治成效及内部监控制度有所保留,故辞去公司核数师职务.公司需进一步延发2011至2012年中期及全年业绩.

* 文汇报:

--香港地产建设商会执委会主席梁志坚透露,商会将于今天(2日)开会讨论新招的影响,又指当中不少细节未出台,将收集发展商意见后,向政府提出及商讨.

--奥园地产(3883.HK)公布,旗下北京项目的出售事项已于上月31日完成.该公司已收取款项总额约32.3亿元人民币,预计除税前收益为约10.94亿元人民币.

--吉利汽车(0175.HK)表示,已实现2012年全年汽车出口目标,截至10月底的海外总销量超过8.1万辆,已高出原本全年出口销售目标8万辆,料全年中国以外市场销售达10万辆,而去年海外销售只有约3.8万辆.

* 大公报:

--越秀地产(0123.HK)公布公司透过拥有95.48%权益的附属公司,以5.68亿元人民币购入湖北省武汉市江岸区塔子湖地块第二期. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 曾祥进

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]