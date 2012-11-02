〔港报社评〕卖楼疑云愈解愈不解--星岛日报11月2日

行政会议成员林奋强在政府推出新楼市措施前成功卖楼,激起的假公济私争议未停,又爆出非法回佣疑云.他本来希望透过向公众解释表白,却反添公众心中疑团.市民的疑点,是他在放盘过程中,有没有调低自己的底价,务求在政府出招前脱手.由于他早前解释,自己当初向地产代理指接受较低价格出售,而市民则质疑为何仍然要待9月和10月才成功卖出.

另外,林奋强为了吸引经纪努力促销,更提出把卖价中超过底价的部分让经纪赚取.这句话引起公众质疑他向经纪提供非法回佣,触犯防止贿赂条例.昨日他又补充,这笔额外收益会捐作慈善用途.根据法例,代理如果未得公司同意而收受顾客利益,授受双方犯下可判入狱的刑事罪行.

地产代理公司昨日发表声明,指事件中的卖家,确曾向公司提出过差价当佣金的建议,公司没有接受,但究竟林奋强后来如何处理额外佣金,声明就没有明确交代.至于林奋强最后有没有向经纪付出这笔钱,从而触犯法例,有待当局调查.

现时没有确凿证据指出林奋强犯法,他的解释也不是全无道理,但是公众继续存疑,一再出现的新版本,令人怀疑他道出了事件的多少真相.特区管治班子上任前后,接连爆出多宗涉及诚信的事件.今次卖楼风波,牵涉到重大政策,影响倍加严重.要重建诚信形象,除了避免瓜田李下,交代事件的安排必须妥善,要做到开诚布公,而不是天天新款的解说.(A05)