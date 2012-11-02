〔港报社评〕行政立法关系急需磨合改善--文汇报11月2日

香港特区行政长官梁振英昨日首次出席新一届立法会答问大会,有议员指责政府在长者生活津贴拨款申请上,逼迫立法会通过,梁振英则强调政府完全是实事求是,没有任何不尊敬或向立法会施压的意图.

政府上任后甫推出的长者生活津贴,本来是一件好事,但拨款申请居然难以通过,说明新一届行政立法关系更复杂,对此双方应加快磨合,使行政与立法之间真正做到既互相制约又互相配合.否则,行政立法目前格格不入的关系延续下去,只会是政府、立法会和市民三败俱伤.而受伤害最大的是市民.因此,行政立法双方都不应将市民当作磨心,应尽快寻求互谅互让和良性互动之道.

对于政府来说,要充分考虑到政策在立法会通过的难度加大,不能只坚信自己做事的目标宗旨都很单纯,就认为立法会没有理由反对,就可以闯关通过,而应该给予立法会合理的时间,并多做解释、游说和拉票工作.对于立法会来说,议员也不应将一党一派的主张捆绑在政府的一项具体政策上,导致一拍两散局面.当然,部分议员将民生问题政治化,故意刁难政府,对这种民粹风气,立法会主席和其他议员也不应任其滋长.

长者生活津贴出师不利,说明行政立法关系加快磨合刻不容缓.如果连长者生活津贴这样的好事都一波三折,那么,政府将来涉及更多复杂利益关系的政策,如开拓新土地和新市镇,在立法会将更加寸步难行.因此,新一届政府稳中求变,改善行政立法关系就显得更加重要.