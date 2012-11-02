〔港报社评〕卖楼佣金前言不对后语林奋强须全面交代--明报11月2日

行政会议成员林奋强卖楼被质疑利益冲突和涉及佣金处理问题,经他连日解释和各方披露的情况,利益冲突疑团基本上澄清;但是佣金部分,林奋强前言不对后语,使人质疑个中是否有失实成分.

林奋强的解释,显然未能尽释公众疑虑,监于公众对行会成员的诚信期望甚高,他应该蒐集卖楼的全部资料,召开记者会一次过全面交代.特首梁振英寓所的僭建情况、发展局长陈茂波分间楼宇单位出租房事件,都以传媒问到哪里、答到哪里的方式来回应,使自己陷于被动和诚信受质疑的困境,林奋强应该汲取教训,勿重蹈覆辙.

另外,林奋强曾经坦承以差价给经纪为诱因,鼓励经纪尽快卖出他的物业,这个提议,明显有引诱经纪之嫌,若经纪稍有不察或为利益蒙蔽,就涉嫌犯法了.现在于法虽无不当,但是林奋强一度提出有可能踰越法律规定的企图,对他的个人品格也是一个污点.

监于佣金的解释和事实资料仍有扞格,而随问随答往往答得不够完整,如果林奋强坚信自己并无做错,他应该蒐集相关买卖资料,邀请那名地产经纪一同召开记者会,一次过讲清楚整件事,答覆记者提问,澄清所有疑点,则事情才会过去,否则,梁班子成员之中,被不清不楚丑闻所困的又会多一人,对于政府整体诚信,只会增加负面影响.