《香港重要政经日程》--11月2日-11月8日

国际油市：亚洲柴油承压，兴隆买入柴油和航煤
路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。
=====================今日香港主要政经消息==========================
11月2日(周五)
-- 亨鑫科技(1085.HK)公布第三季业绩.
--09:00 京客隆(0814.HK)在北京举行股东特别大会.
--10:45 立法会财经事务委员会会议讨论楼市措施.
--15:00 联康生物科技(0690.HK)股东周年大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
11月5日(周一)
--09:30 铂阳太阳能(0566.HK)股东特别大会.
--09:30 工商银行(1398.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:30 公布10月份汇丰PMI.
--11:00 宇阳控股(0117.HK)股东特别大会.
--13:30 山东晨鸣纸业(1812.HK)在中国举行股东特别大会.
--15:00 中国天溢控股(0756.HK)股东周年大会.
-- 龙源电力(0916.HK)公布第三季业绩.
-- 中芯国际(0981.HK)公布第三季业绩.
-- 中盈国金(0766.HK)公布中期业绩.
11月6日(周二)
--10:00 数码通(0315.HK)股东周年大会.
--10:30 黛丽斯(0333.HK)股东周年大会.
--10:30 亚洲果业(0073.HK)股东周年大会.
--11:00 泰丰国际(0724.HK)股东特别大会.
11月7日(周三)
-- 公布10月份外汇储备资产数字.
-- 瑞声科技(2018.HK)公布第三季业绩.
-- 港交所(0388.HK)公布第三季业绩.
-- 领汇(0823.HK)公布中期业绩.
--11:00 高银金融(0530.HK)股东特别大会.
--09:30 香港资源控股(2882.HK)股东周年大会.
--15:00 松景科技(1079.HK)股东周年大会.
--10:00 新沣集团(1223.HK)股东特别大会.
*11月8日(周四)
-- 亚洲物流及航运会议开幕.
-- City e-Solutions Ltd(0557.HK)公布第三季业绩.
-- 德昌电机(0179.HK)公布中期业绩.
-- 联想集团(0992.HK)公布中期业绩.
-- 宏利集团(0945.HK)公布第三季业绩.
-- 金沙中国(1928.HK)公布第三季业绩.
-- SBI Holdings, Inc.6488.HK公布中期业绩.
--10:30 宝威控股(0024.HK)股东特别大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪
路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。
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