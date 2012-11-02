〔港报社评〕热钱充斥股市可炒楼市胶着--信报11月2日

金管局昨日一天内三度入市,合共注入港元74亿,令下周一结算的银行体系户口结余增至1,758亿港元,再度证明欧美日各国相继扩大量化宽松措施后,热钱再次在全球流窜.由于香港金融体制健全,既无外汇管制,联系汇率制度又确保兑汇风险,无论国际游资泊港目的旨在炒卖港元脱升值,抑或觊觎中国大陆经济见底复苏,以至单纯为金融安全以期保本,香港亦肯定是全球热钱最热中流往的地区.

今次QE3崔护重来,加上欧洲央行推出无限买债的OMT计划,连日本也再扩大购买资产规模11万亿日圆,只有中国迟迟不肯减息或下调存准率,却以逆回购应付金融体系的流动性需要,但亦创出单日注入资金规模高达3,950亿元人民币的历史纪录,流窜全球的流动性史无前例,超级通胀指日可待.

至于对楼市的影响,即使大量资金流入,在政府推出重招打压置业需求后,在现水平入市,风险系数已大大提高.在增加特别印花税至最高20%以外,还要征收买家税,成本肯定比前更高,有实力的投资者虽然为了保值仍会入市,但相信只会作长线投资,短线炒卖活动应该会大大收敛.楼市将会进入不生不死、不升不跌的胶着状态,身家丰厚的业主固然不会贱价卖楼,无钱买楼的无壳一族始终只能望楼兴叹,永远也无法置业.

香港政府的房屋政策,由始至终只着力协助普罗市民置业,却不从根本着眼,解决普罗大众急切期待的住屋问题.如果政府愿意改变政策,一方面大量兴建公屋,扩大受惠阶层,将租金水平与家庭收入挂,订于不超逾25%水平,另一方面则依循上任政府订下的新原则,出售居屋定价改与家庭收入而非市价挂钩,让市场清楚知悉未来居屋售价肯定在普罗大众可负担水平,便必定立竿见影,遏止居屋和中下价新楼炒风,从而带动楼市向下调整.可是政府继续在虚假的供求问题上大做文章,并未对症下药彻底解决房屋问题.