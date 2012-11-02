〔港报社评〕中央防热钱,暖经济靠财政政策--经济日报11月2日

中国10月制造业采购经理指数重返扩张水平,加上热钱源源涌入,外界对中国经济反弹日益看好.惟中央深知经济筑底靠政策补针,但又忧热钱涌入后患,故一方面将续用财政政策刺激经济,放水的货币政策则会更为谨慎.作为经济领先指标的制造业采购经理指数,在连续两个月处于50的扩张与收缩分界线之下后,昨公布的10月指数终返回50以上.

此外,香港金管局昨2周内7度入市沽港元、吸美元,反映近期国际持续将资金投向香港,甚或经香港潜进中国图利.中国经济无疑已筑底,但恐离稳健有力仍有距离,中央心里明白,经济增长能在第三季见底,很重要原因是中央之前松银根、推积极财政政策刺激投资与消费,以至对楼市回暖只眼开只眼闭等,故对经济本身的动力有多强韧,不无疑问.何况中国出口与定单回稳因美欧就感恩节和圣诞节下急单,在全球经济增长续放缓下,中国出口难言已真正度过难关.外围形势续困扰中国经济增长,中央自需续对经济保暖.

可是形势现时变得更为复杂,就是美欧日以至发展中国家都不断放松银根救经济之际,中国经济见底反弹在全球如鹤立鸡群,正吸引泛滥资金再次垂青涌入,现时数量虽仍有限,但究竟将持续流入多久、流入多少,无人能够预知,若中央此时亦宽银根,不能不忧心会否种下通胀和楼价反弹的祸根.

在如此复杂形势下,相信中央会一手谨慎、一手续松.谨慎的是货币政策,此可从即使下周便召开中国十八大,有需要营造荣景气氛之际,中央仍没下调存款准备金率,而仅续通过可随时逆转的公开市场操作放水.中央今年内应不会再下调存款准备金率,遑论再减息;若明年资金仍续涌入,减息机会亦不大.

中央要续保暖经济,重点便更倚重财政政策,故可预期,稳出口的税务优惠、催谷消费措施与推动投资的举措等,不但都会继续,且只要楼价不弹升,中央仍默许楼市继续回暖.在全球资金泛滥的大洪流下,中央要为经济保暖,又要力防通胀与楼价反弹,难度不小,考的正是能否善用货币与财政政策,作不同的调控.