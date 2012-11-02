〔香港股市〕恒指开高1.1%并刷新2012年高位,受中资金融类股提振

欧洲股市：在特朗普重要讲话前收在近14个月高位，2月大涨2.8%

路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。