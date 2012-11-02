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货币新闻 | 2012年 11月 2日 星期五 09:38 BJT

〔香港股市〕恒指开高1.1%并刷新2012年高位,受中资金融类股提振

路透香港11月2日电---香港股市周五开局刷新2012年高位,受中资金融类股和其他成长敏感板块强势提振.

恒生指数.HSI开高1.1%,报22,066.3点,为年内高点.恒生国企指数.HSCE亦开升1.2%.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张若琪

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