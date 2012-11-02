〔港报财经评论〕报告见效热钱作怪--信报11月2日

报告见效热钱作怪/ 习广思

眼下最好的市场消息,应该就是金管局入市.钱还在,钱不散,自有钱作怪.海外大白鲨游入亚洲鱼塘,早已水花四溅,如果货币升值是反映热钱流入的讯号,亚洲货币兑美元其实在6月中已见升值.直至QE3后,人债准备就绪、美国大选,令人民币升值步伐加快.6月至今,人民币兑美元升值约1.94%,但人民币在区内有Peer Effect,从而带动亚币升值.近日港股成交额虽有上升,但每日只是500亿至600亿港元左右,热钱真的涌入港股吗?反之,区内公司发债盛况持续,资金流入债市及汇市的迹象更明显.留意被视为避险的日圆持续贬值,过去日圆Carry Trade对象是高息商品货币,如今这支歌仔已不流行,市场有说日圆资金carry对象是点心债、高息债.人民币升值何时了?第一步先看美国大选后,短钱食完点心或会先走,但中长线的钱肯定会留下来.

内房发债不但反映债市炽热,外资对内房债的热中,除反映贪息外,更反映内房泡沫、经济硬着陆等担忧逐步纾缓,外资对中国经济风险的观感已改变.经济学者讲的风险,大多是旧闻,投资者拿真金白银投资,才是实际表态行动.金管局一日内两度入市,注入46.5亿港元,港股藉复苏之名回升,但市场焦点依然是中资股.恒指昨天低开后,低位见21,506点,未几急速反弹,以接近全日高位收市,报21,821点,上升180点,大市成交587亿港元,沽空比率9.7%.港股收市后,有指新加坡场外期货已见21,900点,汇控(0005.HK)伦敦股价再升逾1%,一众看好的投资者改口看80港元.热钱助看好的投资者屠熊,这会否在今日上演?

谁为复苏定界线?10月份中国PMI指标报50.2,回到50以上水平,被视为回到临界点,或者告别衰退,终见明显复苏迹象.11月份,中国逐个数据确认经济见底,先有GDP增长下跌幅度持续收窄,再有制造业数据,还有基建股第三季业绩,及至工业股订单回升,均令市场对复苏有无限憧憬.然而,经济寻底与复苏可以是两回事,经济会在这个底部徘徊多久,是难以预计的问题,市场主流看法是2013年第二季,经济会处于U形底部.近期资金的躁动与急进,正如芬佬所讲,资金所买的已不是今年,而是明年.只在说明,资金要炒起股票,复苏期望不过是一个藉口,憧憬无限化,买股合理化,变成中资股一大特色,被沽时沽到绝望,被炒时炒到你唔信为止,绝对是大上大落的本色.

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汇市炒家搵食艰难/ 苏子

对于一般资本不多的小投资者投资者而言,若进行投机炒作的话,最重要的便是,所炒作的相关资产一定要有足够的波幅,才可以取得理想的回报,否则贸然入市炒作的话,即使成功获利,亦只是蝇头小利而已.目前欧罗兑美元在期权市场的一个月引伸波幅已跌至2007年11月以来的最低水平,即使较长期的如六个月及12个月,亦跌至2007年12月的最低水平.欧罗兑美元的引伸波幅持续走低,反映投资者预期欧罗兑美元未来一段时间将难望出现重大突破,并将继续保持目前窄幅上落的势头.由于目前欧罗兑美元欠缺足够的波幅进行投机炒作,故不少小投资者投资者已转移阵地,炒作较具波幅的欧罗兑澳元.不过,近日所见,欧罗兑澳元的波幅亦有收窄的情况出现.由于欧罗汇价的交投在汇市里可说是举足轻重,其波幅不断收窄意味不少汇市炒家已到了搵食困难的阶段.

目前欧罗兑美元在1.28-1.3170区域内反覆争持了逾个半月时间,期间汇价主要在1.30心理关口以下波动,故不少投资者也认为汇价在争持完毕后,向下作出重大突破的机会较高.不过,面对汇价的引伸波幅不断走低的大前提下,投资者反而要小心,不论稍后汇价往哪个方向作出突破,亦有可能是假突破的走势陷阱.面对这种市况,投资者宜继续采取上落市的买卖策略,暂不要对市场有太过主观的立场及不宜破位追市,宁愿待汇价在破位后出现后抽时才决定是否入市.

近两个交易天纽元兑美元的走势较为强劲,并且已企稳在各主要短期移动平均线以上波动.加上其日线CCI指标亦于前天成功向上突破正100阻力,故有利汇价稍后进一步突破20天保历加通道的0.8235顶部阻力,以及上月5日所造的0.8265高位阻力,从而向上继续走高.故策略上宜候低买入纽元兑美元,至于止蚀位可设在上周四的0.8151以下.