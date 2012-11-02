〔港报财经评论〕今月借东风,更旺中资股--经济日报11月2日

今月借东风,更旺中资股/ 林瑞芬

期指昨早低开曾见21,476之后,即市迅即反弹,最终收21,858,升184点收场.A股造好成借力,A股有时无料到,有时又忽然有料,看淡的投资者真是有所顾忌.由此,港股自6月上升浪步走虽不少,但现况A股随着十八大召开后可能更为明朗,加上小量资金流入港股冲喜,估计大市纵有调整也是温和,附图显示,恒指若冲不破阻力,恐变小双顶.相反,不作微调再扯上闯高开车,至少期指领先企稳21,850两、三日才能确认,昨收21,858企其上.如今日收又返楼下,还是整固势论.

港股小调大涨,能否挑战22,500及24,000,还是要建基于中国经济回稳.10月份汇丰PMI数据以及中国内地房价稳步微升,均是经济回稳的佐证.上证昨收市升1.7%,报2,104,难得但不算太大惊喜.近期主要波幅区在2,000-2,200,惟从历史数据发掘,1991年以来21个年头,沪指于11月升市比率66.7%,还不特止,2005、2006、2008及2009年的11月升市之后,掀跨年度升市行情,故现在11月有好开始都有憧憬.再研究港股,过去30个年头,11月录得升幅的56.7%,不算太有启示.但总计17个升市中,14个是延续10月升市,恒指及国指今个10月均升市,又是否较有启示？港股6月以来的升市,在11月上旬小抖会更利中期发展,不抖焗让大户抢货炒涨,小投资者追涨无疑加大风险,小投资者此际亦要衡量值博率,有货hold住,无货就多加发掘未有太大升幅的股份,小注买卖.

腾讯(0700.HK)及汇丰(0005.HK)昨均创52周新高,强势.腾讯将于11月14日公布第3季度业绩,援引长期跟踪该股的里昂报告估计,因季节性惯性向好及新游戏的推出,料第3季度营业额按年大增56.7%,至117.47亿元人民币,若按季比较则增长11.6%.第3季盈利料达34.09亿港元,按年升39.4%,按季增长10%.今年第3季,中国内地10大游戏榜中,7个为腾讯旗下游戏,如英雄联盟、御龙在天、地下城与勇士、轩辕传奇和qq飞车等,由于游戏的吸引,预期腾讯第3季营业额录得较佳升幅.依里昂估计的62.76亿港元,按年增长51%,按季增长12.8%,相比今年第2季的按季增长只有4.6%,明显改善.另一个增长点于在线广告业务,里昂估计按年增加83.1%,按季增长25%,至11亿港元,这主要取胜在腾讯拥有广大的社交平台.

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领导人换届,盼国指冲喜/ 余少文

七中全会昨日召开,下周四轮到十八大会议召开,市场将关注领导人换届后会否推出有力的刺激经济措施,但反而关心国企指数走势能否历史重演,因为国指10年前在领导人换届后,出现一轮近2倍的升浪.中国10月份制造业PMI重上50%荣枯分水岭,令股民憧憬中国内地经济已见底,刺激A股反弹之余,也带动国企指数昨日升119点或1.1%,收10,701点,成交额回升至158亿港元,80%主板H股随大市上扬.红筹指数升51点或1.2%,收4,251点,成交额达55亿港元.航运股第3季业绩好转,反映环球经济有复苏迹象,再加上PMI重上50%水平,尤其新定单指数6个月来首次重上50%,只要稍后公布的10月份宏观经济数据也好转,相信可确认经济放缓走势已结束,只是经济随后是"L"形运行还是"V"形反弹,则有待观望.

业绩期过后,市场焦点会放在下周四召开的十八大会议上,因为是领导人换届,而中国领导人每届任期为5年,一般可以做10年,即连任一次,"胡温组合"便在2002年11月登场,今年11月将退场.市场一般已预期新组合"习李组合"可以顺利上场,实际焦点是新领导人会否推出刺激经济方案,只是稍后公布的10月份数据如确认经济好转,反而担心新领导人会以不变应万变,不急于推出刺激经济措施,未能为股市带来刺激.当然,国指10月显着造好,但A股表现只是一般,踏入11月才好少少,不排除是有心人力压股市,要A股稳定,一如人民银行在10月透过逆回购操作来大量放水,昨日再有1,730亿元人民币逆回购资金投入市场,令本周逆回购量合计高达5,680亿元人民币,是有纪录的最大单周逆回购.由于下周二会有3,900亿元人民币逆回购到期,下周四则有1,430亿元人民币到期以及是十八大召开日,不排除央行下周继续大量放水,维持市场稳定.

其实,最关心是领导人换届后的大市走势,10年前领导人换届,换届前大市偏软一段颇长时间,但领导人换届后,国指由1,800点水平升至2003年底的5,000点水平,升幅达1.8倍,到2004年1月升至5,440点,升幅更达2倍.只是上证综合指数在领导人换届后由1,400点跌至1,300点,到2003年上半年才升至1,600点水平,惟下半年再跌至1,300点,然后到2004年升至1,800点水平,对比国指更为震荡,但也是偏好.