《王小坚专栏》中国固定收益理财市场大转向

(作者为路透中文新闻特邀撰稿人,文章仅代表本人观点)

撰稿人 王小坚

固定收益理财在目前中国经济环境背景下是客户的必然选择。在经过了过去三年的货币大扩张以后，中国的货币扩张面临很大的持续性问题。可以说，从整体上看，财富创造的阶段已经过去，未来几年，财富保值的需求将会大过财富扩张的动力。所以固定收益的投资市场将是很重要的一个领域，将成为未来三到五年财富管理市场的核心部分。活跃于其中的机构将整体受益。

不过从2012年固定收益理财市场来看，变化可谓巨大。过去三四年以来，这块市场以银行理财＋信托计划为主，分别反映了小规模的个人客户和大规模客户的能力和需求。这两个领域在银行＋信托刚性兑付的背书下，发展迅速。

但是所有的融资行为都关联于经济行为，高收益率的投资收益反映的是过去几年不动产投资的高利润和货币的快速扩张。特别是信托市场，成为私人银行和财富管理的主要产品。但是在经济开始紧缩和货币扩张面临问题的环境下，这一情况出现了变化。很多高端客户发现今年以来，高收益率的信托产品越来越不好买，同时不少第三方财富管理公司面临无米下锅，无产品可卖的情况。这是在不动产市场收缩，经济下行和持续刚性兑付压力的情况下出现必要情况。

实质上，固定收益市场并不是在萎缩，而是在转型，而转型的核心就是利率市场化，表象就是非标准化债务工具向标准化债务工具的转换，对投资人来说，就是直接选择半标准产品（信托）向专业债务投资人选择的转换。

举例来说，一个在去年选择一年期预期9％收益率信托的投资者在今年已经无法买到合适的信托计划，他将选择债券基金，券商理财等专业债务投资者管理的工具。这些工具由标准化债务组成（如中票，企业债等老品种，又包括中小企业私募债这些新品种），由专业的基金经理和研究人员来掌控。这些工具不会保证收益，面临市场的波动，但同样带给客户债务直接融资的息差收益。这将是一个趋势。

在市场面临转型是，客户和资产管理人的观念和角色都会发生变化，其中最难以处理的问题是客户预期的改变。虽然以往信托的收益都冠以“预期”，但往往会支付这个收益给客户，造成客户对刚性兑付的依赖。但经济下行过程中出现的风险已经让信托感觉到刚性兑付的寒意。所以未来这种兑付的产品会越来越少，这种市场游戏可能已经过去。

不论投资者如何感受，只要继续参与固定收益理财市场，未来只能接受这种新的游戏规则。对于投资管理人而言，最重要的是保持客户的稳定收益和绝对回报。

(作者就职于上海耀之资产管理中心,联系方式:wangland@hotmail.com)