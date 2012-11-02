〔投行观点〕今年以来亚洲股票录得资金净流入累计375亿美元--汇丰

路透香港11月2日电---汇丰发布最新报告称,今年以来亚洲(除日本外)股票录得资金净流入累计375亿美元,扭转去年录得净流出的状况,而该行相信互惠基金最近开始对中国和香港股再度建仓.

汇丰的研究针对外资买入亚洲股票以及互惠基金持仓状况,今年首三季度亚洲股票的资金净流入累计375亿美元,2011年则录得净流出131亿美元;以国家区分主要流入韩国和印度,而以板块区分主要流入具防守性的股份,少量投资于周期性股份.

报告并指出,投资者已对香港股票进行建仓,其中一个原因是港元与美元挂钩的联系汇率制度,使香港股票在美国第三轮量化宽松以及低息环境之下得以受惠.

而互惠基金此前降低中资股票在其投资组合的比重,但汇丰相信,互惠基金的数据收集通常有一个月时间滞后,反而从最近香港短期利率走低的情况可见,互惠基金对中国的悲观看法出现改善,已经对中国或香港股票再度建仓.

近期资金有持续流入香港的迹象,金管局自10月20日以来九度向银行体系注入共逾272亿港元,以维持汇率水平在兑换保证范围水平.[ID:nSH0118959][ID:nSH0118927](完)