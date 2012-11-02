〔香港金融〕官员重申港元联汇制度不变,港府今早两周内第九度干预

路透香港11月2日电---香港财经事务局局长陈家强周五表示,政府无意改变实施近30年的联系汇率制度.近期港元强势升抵强方兑换保证水平7.75港元,导致港府频频干预,令联系制度是否调整再度成为市场话题.

陈家强是在立法会接受询答时作上述回应.

据路透报价资料HKMAOOC显示,香港金融管理局(HKMA)周四纽约交易时段再沽出港元,向银行体系注资27.51亿港元,为同一天内三度注资,也为两周来第九次,因港元兑美元HKD=汇价触及7.75的强方兑换保证水平.[ID:nSH0118959]

尽管目前总注资金额仅271.88亿港元(或35.08亿美元),较2008年9月至2009年12月间金管局总干预规模6,461.87亿港元仍相对小,但市场仍对港元是否要继续盯住美元有所讨论.当时美国实施首轮宽松,令大量热钱涌入香港.

汇丰汇率与利率研究主管Paul Mackel在一份报告中提及,每当港府因联汇制度进场时,总会引起市场对于此制度是否需要改变一阵讨论,此次亦不意外.

但他认为联汇制度将会持续,而政府将会对可能受影响的房地产市场等进行调控,以防止通胀.

"我们持续预期金管局维持港元联汇,并尽其所能维持制度不变,"Paul Mackel说,"最终结果,实体经济会受到影响,且香港政府料还会强化谨慎调控措施,以减轻干预后的影响."

今年6月前金管局总裁任志刚发表有关港元与美元脱钩技术上可行的文章,引起市场瞩目.任内曾大力支持联汇的任志刚建议,可通过扩宽甚至取消可兑换范围、又或转为一篮子货币挂钩,优化货币制度.

但港府财经官员迅速发表言论,重申维持联系汇率不动摇,令短暂出现的港元买盘很快平息.[ID:nSH0107739]

香港于1983年10月17日实施联系汇率制度,将当时自由浮动的港元,改为与美元挂钩,汇率为1美元兑7.8港元.金管局并在2005年时推出优化措施,包括强方兑换保证7.75港元,以及弱方兑换保证7.85港元.

一旦港元触及7.75水平,金管局会于持牌银行买进美元,释出港元,令银行体系水位上升、利率下滑,减少热钱对于港元资产的兴趣.反之,当触及7.85的弱方兑换保证时,金管局则是会买进港元、卖出美元,推升港元汇率.此令强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作.(完)