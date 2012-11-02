〔香港股市〕恒指收高1.3%至15个月收盘高位,本周涨2.6%

标题新闻：2月OPEC原油日产量预计按月减少3万桶至3,219万桶，兑现94%的减产承诺-路透调查
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港11月2日电---香港股市周五上涨,录得七周来最大周涨幅,恒生指数触及15个月高位,因资金的流入支撑对市场年底进一步冲高的希望,并鼓舞投资者建立风险资产仓位.
香港恒生指数.HSI上涨1.3%,收报22,111.33点,为2011年8月2日以来最高收盘水准.本周累计上涨2.6%,录得9月10-14日以来的最大周升幅.
恒生国企指数.HSCE升1.2%,本周上涨3.7%.
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路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。