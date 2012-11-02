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货币新闻 | 2012年 11月 2日 星期五 16:22 BJT

〔香港股市〕恒指收高1.3%至15个月收盘高位,本周涨2.6%

路透香港11月2日电---香港股市周五上涨,录得七周来最大周涨幅,恒生指数触及15个月高位,因资金的流入支撑对市场年底进一步冲高的希望,并鼓舞投资者建立风险资产仓位.

香港恒生指数.HSI上涨1.3%,收报22,111.33点,为2011年8月2日以来最高收盘水准.本周累计上涨2.6%,录得9月10-14日以来的最大周升幅.

恒生国企指数.HSCE升1.2%,本周上涨3.7%.

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