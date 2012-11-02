〔香港房地产〕10月份住宅成交宗数创七个月最多,二手楼价月内升近4%

路透香港11月2日电---香港10月份的住宅成交宗数创出七个月以来最多,按月增加19.4%.同时,二手住宅楼价到创新高,量度楼价晴雨表的中原城市领先指数(CCL)10月份累计升3.8%.

土地注册处的数字显示,10月份送交土地注册处注册的所有种类楼宇买卖合约共11,928份,按月上升19.4%,按年则大增110.2%.

其中住宅楼宇买卖合约占8,714份,为自今年3月以来最多,按月和按年分别增加19.4%和87.7%;涉及合约总值548亿港元,按月和按年分别升35.6%和144.1%.

今天公布的CCL按周上升1.87%至114.35点,连续六周创历史新高.10月份累计涨幅达3.8%.

最新的CCL是根据于10月22日至28日签订正式买卖合约的中原集团成交计算.当中有约八成半的交易是在10月8日至14日签临时买卖合约.

中原地产研究部高级联席董事黄良昇指出,政府为遏抑楼市炒风而推出的买家印花税(BSD)及"加强版"额外印花税(SSD)(调高税率和延长适用期)于上周六(27日)起生效后,楼市即时急冻,成交大幅减少,市场一片观望气氛.假如成交持续偏低,预期今年底楼价将会调整5-10%.至于BSD和加强版SSD实施后的楼价走势,仍有待11月下旬的指数才开始反映.

此外,香港金管局于10月20日起先后九度向银行体系注资,遏抑港元强势,资金流入对本地楼市的影响,有待11月中旬公布的CCL才开始反映.(完)

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