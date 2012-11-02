〔香港房地产〕10月份住宅成交宗数创七个月最多,二手楼价月内升近4%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透香港11月2日电---香港10月份的住宅成交宗数创出七个月以来最多,按月增加19.4%.同时,二手住宅楼价到创新高,量度楼价晴雨表的中原城市领先指数(CCL)10月份累计升3.8%.
土地注册处的数字显示,10月份送交土地注册处注册的所有种类楼宇买卖合约共11,928份,按月上升19.4%,按年则大增110.2%.
其中住宅楼宇买卖合约占8,714份,为自今年3月以来最多,按月和按年分别增加19.4%和87.7%;涉及合约总值548亿港元,按月和按年分别升35.6%和144.1%.
今天公布的CCL按周上升1.87%至114.35点,连续六周创历史新高.10月份累计涨幅达3.8%.
最新的CCL是根据于10月22日至28日签订正式买卖合约的中原集团成交计算.当中有约八成半的交易是在10月8日至14日签临时买卖合约.
中原地产研究部高级联席董事黄良昇指出,政府为遏抑楼市炒风而推出的买家印花税(BSD)及"加强版"额外印花税(SSD)(调高税率和延长适用期)于上周六(27日)起生效后,楼市即时急冻,成交大幅减少,市场一片观望气氛.假如成交持续偏低,预期今年底楼价将会调整5-10%.至于BSD和加强版SSD实施后的楼价走势,仍有待11月下旬的指数才开始反映.
此外,香港金管局于10月20日起先后九度向银行体系注资,遏抑港元强势,资金流入对本地楼市的影响,有待11月中旬公布的CCL才开始反映.(完)
欲浏览政府发布的新闻稿,请点选:(here)
--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。