《离岸人民币综述》经济回暖令中国企业受追捧,美元债市场热情但理性

* 经济回暖令中国企业债券受追捧

* 美元债及点心债均有热烈需求

* 美元债市场料吸引更多房地产公司

* 投资者仍理性追价

记者 李珊珊

路透香港11月2日电---愈来愈多数据显示中国经济触底回暖,令中国企业本周在香港债券市场大放异彩.无论是有国企背景的广东核电,或是大型房地产公司SOHO中国(0410.HK),各自在点心债或美元债初级市场获得热烈追捧.市场预料,在美元融资成本下降之际,将会吸引更多中国企业赴港融资.

尽管进入第四季,发行市场已较为淡静,但在美元利率走低的背景,预料香港美元债投资人的投资热情不会随寒冬来临而冷却.值得注意的是,SOHO中国发行次日在次级市场成交已出现折价,反映出投资人虽然渴求高收益商品,但仍相对理性.

近日最大一笔美元债--SOHO中国昨日订价,其中五年券利率为5.75%,发行额为6亿美元;场内较为少见的10年券则7.125%定价,发行规模4亿美元.市场人士指出,以此批债券发行规模及年期来看,发行结果算是相当不错,特别是长年期.

中信证券指出,经历严厉的政策调控后,内地房地产市场已回暖,投资者对此板块的信心有所回升.此外海外投资者风险偏好升温,也让这类高收益金融产品成为首选.

"内地房地产公司第四季还有拿地、增加土地储备的需求.他们在国内没有太多的融资渠道,成本是很高的,现时香港有这个渠道,会吸引更多的公司来融资."中信证券固定收益部分析师杨希说.

他表示,点心债市场大多为三年期的债券,缺乏长天期产品,规模也较为受限.而美元流动性相对佳,以及发债期限相对长,这些企业料会以美元债券为首选.

据汤森路透旗下IFR报导,SOHO中国五年债获得60亿美元、逾200个帐户认购,亚洲投资者占82%,欧洲占16%.就投资者特性,私人银行拿了52%,基金认购40%,8%由银行及保险拿走.在10年债方面,共获得22.5亿美元、逾150个帐户认购,亚洲投资者占74%,欧洲占18%;投资者中,47%为基金,42%为私人银行,11%为银行及保险.

评级与SOHO中国较为接近的龙湖地产,稍早7年期美元债券以6.88%定价.

此外,本周离岸市场另一支受瞩目的债券,则是广东核电的首支点心债,获得3.8倍超额认购,市场反应热烈.市场人士指出,离岸人民币市场上有评级的中国国有企业债数量稀少,令这笔债券大受欢迎,无视人民币流动性吃紧.

该期债基石投资者中,香港投资者获分配62%,新加坡占20%,台湾占13%,欧洲则占5%.市场人士指出,台资银行香港分行亦热烈参与.

不过,这两支债券在次级市场表现相异,广核电今日百元报价仍在100.5左右,较发行时上涨.但SOHO中国五年券已下跌至99.45-99.50元,殖利率约在5.89-5.90%附近,较票面略升.而之前定价的华南城等债券,殖利率也见走升.

一不具名中资券商交易员指出,SOHO中国发行规模较大,且近期已有大量地产公司债券供给,市场在激情过后对昨日的定价作出修正."大家还是很在乎name(公司信用),还没有到不理性的地步."

交易员指出,在近日密集供给后,部份市场人士开始觉得美元债券市场有些过热.不过,因养券空间仍不小,预料发行利率不至于反转,但对于公司信用将更谨慎选择.

**人民币贸易结算意愿料升**

根据金管局最近资料,9月份离岸人民币存款及跨境贸易结算量双双下降.不过,市场人士认为,在中国经济持续扩张下,将会有愈来愈多企业愿意以人民币进行贸易结算.

法国东方汇理银行资深策略师张淑娴指出,虽然香港贸易结算量下降,但可能整体贸易结算量是上升的.

"整体贸易结算量持续上升,受人民币走势预期改变的影响不大,因使用人民币还有其他的好处."她说.

汇丰一份调查显示,为了吸引往来企业使用人民币作为结算货币,以减少美元汇兑风险,受调查的中国企业中,有41%愿意提供3%折让,另有9%愿意提供更高折让.

此外,人民币汇率预期由单向升值转为双向波动,短期内让香港人民币资金池成长迟滞,但市场发展主轴由押注汇率方向的投机性需求,移转部份至实质需求,长期而言对整体离岸市场发展较为正面.

人民币兑美元CNY=CFXS今年下半年以来渐步扭转稍早的弱势.受到中国经济回温激励,升势在9月之后愈发凌厉,多次刷新记录高点.今日收盘价6.2415元,较7月25日的年内低点6.3967已回升约2.5%,今年迄今升幅则为0.8%.

中国10月官方和汇丰制造业PMI双双延续升势,为四季度经济数据报出开门红,印证中国经济在内需支持下开始筑底企稳,而未来是否稳定扩张则更多取决于外需表现.[ID:nSB2079165]

汇丰大中华区首席分析师屈宏斌指出,随着前期宽松政策效果显现,以及基数效应影响,预料中国四季度经济成长有望回升至8%左右;三季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%,但季节性调整后环比升2.2%,较之前的2%加快.

欲浏览离岸人民币存款变化图,请点击(r.reuters.com/gam73t)

香港已发行人民币债券列表.............................请点选: [ID:nSH0119013]

香港跨境贸易人民币结算和存款资料一览.................请点选: [ID:nSH0118827]

中国跨境贸易人民币结算和直接投资一览.................请点选: [ID:nSB1720430]

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

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账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 34,667.6 109

2. 渣打 16,083.6 58

3. 法巴 11,373.1 39

4. 中国银行 9,860.6 13

5. 巴克莱资本 6,811.7 15

**本周市场动态**

--据汤森路透旗下IFR报导,中国商业房地产商--SOHO中国(0410.HK)(穆迪/标普评级为Ba1/BB+)昨日成功完成有史以来最受关注的亚洲高收益债交易之一.[ID:nSB2080969]

--据汤森路透旗下IFR报导,中国广东核电集团首支点债券以3.75%定价,年期三年,共融资15亿元人民币,获得来自85个投资者72亿元人民币的大量需求,被视为中国企业在点心债市场的最强劲纪录.[ID:nSB2071605]

--香港金管局公布,截止9月底香港人民币存款为5,457.01亿元,较上月减少65.55亿或1.2%,为连续第二个月减少.[ID:nSH0118817]

--台湾央行总裁彭淮南于立法院表示,中国将在十八大会议过后才会指定人民币清算行.这意味着外界原预期将在10月底正式开始开跑的台湾离岸人民币业务将延后.[ID:nST0569039](完)

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