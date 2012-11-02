〔香港汇市〕金管局向银行体系注资50.38亿港元,以缓和港元强势

路透香港11月2日电---据路透报价资料HKMAOOC显示,香港金融管理局(HKMA)周五再度透过买入美元、卖出港元,向银行体系注资50.38亿港元,这是金管局10月20日以来第10次入场注资,期以缓和港元强势.

由于热钱涌入新兴市场,以及中国经济看好,令港元在内的货币受到追捧,金管局按照联系汇率制度,于10月20日起数度进场买美元,共释出约322.26亿港元,或41.58亿美元.这也是金管局2009年12月后重启干预.

本地时间下午5:39时,港元兑美元HKD=D2报7.7500,持平强方兑换保证水平;在最近一次注资后,银行体系总结余在11月6日将上升至1,808.68亿港元.

根据金管局资料,在美国首轮QE(量化宽松)后,金管局在2008年9月至2009年12月间,共向市场注资6,461.87亿港元,令到银行体系总结余由2009年8月的46.99亿港元大幅增加至2,645.67亿港元.

根据香港现行的联系汇率制度,美元兑港元区间在7.75-7.85港元间,一旦港元触及7.75港元,金管局会于持牌银行买进美元,释出港元,令银行体系水位上升、利率下滑,减少热钱对于港元资产的兴趣.反之,当触及7.85港元的弱方保证时,金管局则是会买进港元、卖出美元,推升港元汇率.此令强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作.(完)

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