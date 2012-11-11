〔十八大专访〕中投海外投资今年稳赚,仍将重点投发达国家但相对重视周边(更新版)

* 中投今年海外投资将重获盈利

* 将更重视对中国邻国的投资关注度

* 对欧元区复苏前景仍存担忧

* 中投不会购买欧元区问题国家国债

发稿 康熙泽/聂华

路透北京11月11日电---尽管全球经济仍在阴霾中挣扎,金融市场动荡加大投资难度,但中国主权财富基金--中投公司[CIC.UL]今年却有望交出一份满意的成绩单.公司董事长楼继伟周末透露,其海外投资收益今年要强很多,扭转去年亏损状况大局已定.

同时兼任中投首席执行官的楼继伟周六在中共十八大会议期间接受路透专访时并指出,对于欧洲下一阶段的复苏前景仍存担忧,不会买问题国家的国债,也不会碰该区域内的银行.

但他也表示,考虑到金融市场的流动性,未来的投资重点仍将集中在发达国家,但也会相对重视中国周边国家.他同时批评了部分西方国家贸易和投资保护主义抬头的倾向.

"今年(海外投资回报)肯定比去年要强多了,肯定不会亏,我们目前的收益还可以,很满意!不过不敢说到年底一定会保持今天的收益率."他说.

2011是中投公司进入实质性满仓运作的第一年,境外投资却三年来首次亏损,投资组合收益率为-4.3%,甚至低于2008年的年度收益率-2.1%.[ID:nST0532581]

中投近年境外投资组合年度收益率图(here)

中投是数家中国国有大型金融机构的大股东,业绩因此将受惠于该行业今年整体的良好增长;再加之其海外投资扭亏为盈,中投今年整体的业绩回报将令人期待.

曾任中国财政部副部长的楼继伟当前是全球最大的主权财富基金之一--中投公司的掌舵者,该公司亦是中国外汇储备多元化投资主导者之一.

**未来投资思路**

对于未来的海外投资思路,楼继伟指出,中国提出以邻为善,以邻为伴的外交政策,中国的快速发展要惠及周边国家,这也令他从中看到更多的投资机会,未来会相对重视周边国家的机会.

不过他并提到,考虑周边国家投资环境不如发达国家健康,所以中投对该类地区的投资占比难有明显提升,而欧美市场依靠流动性优势,过去一直是该公司投资重点,未来的重点也还将落在发达国家.

"...会按我们现在的风格去做,分散投资、集中持股并占有少数股权."他称.

去年中投在稳步开展泛行业私募股权基金投资的过程中,逐步加大了对新兴市场的投资力度,并积极做好房地产投资,继续在油气、矿业资源、基础设施等行业进行直接投资,积极推动投资向稳定收益类及资源类实物资产等较低风险的资产进行转配.

为充分发挥中投国际作为外汇资金多元化投资平台的作用,2011年中国政府陆续向中投国际注入300亿美元现金.对于未来是否还有注资计划,楼继伟并未给出直接的答案,不过他表示,希望中投当前更注重于已投资项目的管理和调整.

2011年年报显示,期内中投公司实现净利润484.2亿美元,同比下降6.1%,是自2008年该公司公布年报以来首次出现净利萎缩.

2011年底中投公司海外投资组合分布图(here)

中投公司初始注册资本金为2,000亿美元,是2007年财政部通过发行特别国债的方式筹集15,500亿元人民币,购买等额外汇储备注入形成.其目标为持有、投资和管理部分国家外汇资产,以获取风险调整后的良好投资回报.

**担忧欧元区复苏前景**

欧元区国家因深陷债务危机,经济至今未有明显起色.尽管欧盟已出台了一揽子的继续解决方案,暂时平息了此前各国为自身利益而争吵不断的僵局,但能否产生实际的效果仍令人担忧.

楼继伟就称,不怀疑政治家的诚意,但是社会是难以掌控的,欧洲社会能接受这种调整的痛苦吗?

"我们觉得欧元区崩溃的风险暂时降到20%以下,但是还是存在的."楼继伟对路透表示,"我们(仅)适当低配一些欧洲的债和equity(股权),表示对欧洲还比较担心一些."

针对中投在欧洲的投资思路,他介绍称,因问题国家国债收益和风险都与政治因素相关,公司无法预测,所以不会购买该类债券.不过其关注欧洲实体经济方面可能的投资好机会.

楼继伟今年年中在接受采访时称,中投公司削减了欧洲股票和债券投资,因其认为欧元区解体的风险增大.[ID:nSB1594548]

对于是否投资欧洲的银行,他称,"...不敢碰,因为不知道他们有多少问题."

深陷主权债务危机的欧洲国家一直希望拥有约3.2万亿美元外汇储备的中国出手相救,不过中国对直接投资欧洲主权债券保持谨慎.

**谈西方保护主义**

此外,楼继伟并表示,当前部分西方国家贸易保护主义和投资保护主义都在抬头,不过考虑中投财务投资者的定位,所以对其影响仍比较有限.不过他直接指出,西方保护主义的不断升温将对中国的政策制定形成"反面刺激".

"我去美国的时候,我也跟他们讲,我不是政策执行者,但是你们要看到,中国在对外开放时候的态度,假定说美国采取更为保护性的措施话,有可能对我们政策开放连续性有很大不利影响."他说.

他举例称,中国沿海地区的主要港口基本都是与外国合资建设而成,但如果中国企业希望到美国进行港口投资,甚至是香港企业去投资,却很难获得通过.

他称,"我们遵从跟谁合作对我们有价值,我们就和谁合作,假定这个国家不愿意我们去,我们就不去,哪里都可以投资."

他也坦承,并非所有国家都对中国的投资持有不太友好的态度."我觉得英国很好,在基础设施上很开放,我们投了一个泰晤士水务,刚刚还投了希斯罗机场10%股份."他称.

他建议,部分发达国家应该多向英国学习,将更多的国家公共部门做的事情,放开以允许私人部门进入.这不仅有利于提高效率带来经济增长,还有助于增加就业.(完)