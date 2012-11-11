《香港报摘》--经济日报11月12日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
* 要闻版头条:
--虽然中国A股表现不济,但是富兰克林邓普顿投资在相隔18年后再度推中国零售股票基金,开始于市场寻宝.
* 其他:
--恒生指数.HSI本周进行季度检讨,有券商预期近日股价屡创新高的银河娱乐(0027.HK)为晋身恒指成分股的大热门.
--汇丰控股(0005.HK)逾4,000个英国客户在英国属地泽西岛开设离岸户口的资料流出,怀疑涉及瞒税,汇丰英国主管Antonio Simoes已飞抵当地亲自处理事件.
--香港财政司司长曾俊华在网志撰文指出,美国会否跌入财政悬崖是现时困扰环球经济最大的风险之一,若美国由财政悬崖下堕,香港经济很可能会出现衰退.
--伊泰煤炭(3948.HK)获得内蒙古发改委同意,于鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区建设年产120万吨精细化学品的示范项目,总投资额191.87亿元人民币.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍;审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)