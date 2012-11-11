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亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 07:56 BJT

《香港报摘》--经济日报11月12日

* 要闻版头条:

--虽然中国A股表现不济,但是富兰克林邓普顿投资在相隔18年后再度推中国零售股票基金,开始于市场寻宝.

* 其他:

--恒生指数.HSI本周进行季度检讨,有券商预期近日股价屡创新高的银河娱乐(0027.HK)为晋身恒指成分股的大热门.

--汇丰控股(0005.HK)逾4,000个英国客户在英国属地泽西岛开设离岸户口的资料流出,怀疑涉及瞒税,汇丰英国主管Antonio Simoes已飞抵当地亲自处理事件.

--香港财政司司长曾俊华在网志撰文指出,美国会否跌入财政悬崖是现时困扰环球经济最大的风险之一,若美国由财政悬崖下堕,香港经济很可能会出现衰退.

--伊泰煤炭(3948.HK)获得内蒙古发改委同意,于鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区建设年产120万吨精细化学品的示范项目,总投资额191.87亿元人民币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍;审校 杨淑祯

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