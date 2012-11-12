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亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 08:13 BJT

《香港报摘》--信报11月12日

* 头版头条:

--中国央行行长周小川以及银监会主席尚福林率领内地四大银行第一把手,向市场大派定心丸,表示虽然中国银行业的不良贷款反弹,但资产质量稳定,风险可控.

* 其他:

--招商银行(3968.HK)(600036.SS)行长马蔚华接受专访时称,招行投资中小企及协助企业上市等的"千鹰展翼"计划,以及融合手机和信用卡小额支付技术,将会开拓银行的非利息收入.

--床上用品商卡撒天娇明天公开招股,招股价介乎每股1.5-2港元,按2013年预测盈利计市盈率6.6-9.9倍,保荐人为海通国际.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 张喜良

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