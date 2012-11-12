《香港报摘》--信报11月12日

《汇市简讯》欧洲盘初：汇市交投淡静，美元获得支撑
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
* 头版头条:
--中国央行行长周小川以及银监会主席尚福林率领内地四大银行第一把手,向市场大派定心丸,表示虽然中国银行业的不良贷款反弹,但资产质量稳定,风险可控.
* 其他:
--招商银行(3968.HK)(600036.SS)行长马蔚华接受专访时称,招行投资中小企及协助企业上市等的"千鹰展翼"计划,以及融合手机和信用卡小额支付技术,将会开拓银行的非利息收入.
--床上用品商卡撒天娇明天公开招股,招股价介乎每股1.5-2港元,按2013年预测盈利计市盈率6.6-9.9倍,保荐人为海通国际.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
路透新加坡2月20日 - 菲律宾披索周一暴跌至逾10年低位，兑美元跌破50心理支撑后跌势加重。 菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。 0547GMT，菲律宾披索兑美元 低见50.20，触及2006年11月以来低位。 澳洲联邦银行(CBA)亚币分析师Andy Ji说，50.00向来被视为一道重要关卡，披索此前一直守住这个水平，“部分是因为官方的干预”。 他还说，披索跌破这道技术支撑关键位，显然令市场人士感到意外，而且对披索是个空头讯号。 菲律宾披索兑美元在11月底创下八年低点50.00披索。 虽然披索此后曾多次试探该低点，但直到周一前都没有跌破该点位。 其他几种新兴亚币兑美元下跌，印尼卢比 下跌0.2
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。