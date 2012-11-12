《香港重要政经日程》--11月12日-11月16日

《汇市简讯》欧洲盘初：汇市交投淡静，美元获得支撑
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
=====================今日香港主要政经消息==========================
11月12日(周一)
-- 中国新城镇(1278.HK)公布第三季业绩.
-- 桑德国际(0967.HK)公布第三季业绩.
--10:00 中国远洋(1919.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:30 德普科技(3823.HK)股东特别大会.
--13:30 中国南车(1766.HK)在中国举行股东特别大会.
--15:00 李氏大药厂(0950.HK)股东特别大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
11月13日(周二)
-- 耀才证券(1428.HK)公布中期业绩.
-- 中国黄金国际(2099.HK)公布第三季业绩.
-- 敏华控股(1999.HK)公布中期业绩.
-- 阳光油砂(2012.HK)公布第三季业绩.
-- 天美(控股)(1298.HK)公布第三季业绩.
-- 南戈壁(1878.HK)公布第三季业绩.
--10:00 堡狮龙(0592.HK)股东周年大会.
--10:00 布莱克万矿业(0159.HK)股东周年大会.
--10:00 成都普天(1202.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:30 敦沛金融(0812.HK)股东周年大会.
--11:00 庞巴迪在珠海举行记者会.
--14:30 华南城(0413.HK)股东特别大会.
--15:00 南粤物流(3399.HK)股东特别大会.
11月14日(周三)
-- 公布10月份外汇基金境外资产数字.
-- 勇利航业(1145.HK)公布第三季业绩.
-- 亨亚(0428.HK)公布第三季业绩.
-- 麦达斯控(1021.HK)公布第三季业绩.
-- PNG资源(0221.HK)公布中期业绩.
-- 万顺昌(1001.HK)公布中期业绩.
-- 伟易达(0303.HK)公布中期业绩.
-- 位元堂(0897.HK)公布中期业绩.
-- 宏安集团(1221.HK)公布中期业绩.
-- 荣丰国际(0063.HK)公布第三季业绩.
--10:00 蒙古矿业(1166.HK)股东特别大会.
--10:30 大成糖业(3889.HK)股东特别大会.
--12:00 国浩(0053.HK)股东周年大会.
--15:00 大和证券环球经济和市场展望记者会.
--20:00 腾讯控股(0700.HK)公布第三季业绩电话会议.
11月15日(周四)
-- 鹰美(2368.HK)公布中期业绩.
-- 永义实业(0616.HK)公布中期业绩.
-- 莎莎国际(0178.HK)公布中期业绩.
-- 中国生物制药(1177.HK)公布第三季业绩.
-- 澳博控股(0880.HK)公布第三季业绩.
-- 联康生物科技(0690.HK)公布中期业绩.
--10:00 中广核矿业(1164.HK)股东特别大会.
--10:30 新昌营造(0404.HK)股东特别大会.
--11:30 新昌管理(2340.HK)股东特别大会.
--11:30 实力建业(0519.HK)股东周年大会.
--12:00 新鸿基地产(0016.HK)股东周年大会.
--13:00 广汽集团(2238.HK)在中国举行股东特别大会.
--13:15 亚洲开发银行总裁黑田东彦在外国记者会午餐演讲.
--15:00 新传媒(0708.HK)股东周年大会.
--15:00 中国金石(1380.HK)股东特别大会.
*11月16日(周五)
-- 香港公布第三季度GDP.
-- 恒生指数.HSI第三季度检讨.
-- 第廿五届AVCJ私募股权及风险投资年度论坛.
-- 百盛集团(3368.HK)公布第三季业绩.
-- 山东墨龙(1066.HK)公布第三季业绩.
-- 保华建业(0577.HK)公布中期业绩.
-- 保华集团(0498.HK)公布中期业绩.
-- 信利国际(0732.HK)公布第三季业绩.
-- 浙江沪杭甬(0576.HK)公布第三季业绩.
--10:00 时代集团控股(1023.HK)周年股东大会.
--10:00 安域亚洲(0645.HK)特别股东大会.
--10:00 同方泰德(1026.HK)特别股东大会.
--10:00 融达控股(0948.HK)特别股东大会.
--10:30 中建科技(0261.HK)特别股东大会.
--11:30 东力实业(0978.HK)特别股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 雷美珍
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
路透新加坡2月20日 - 菲律宾披索周一暴跌至逾10年低位，兑美元跌破50心理支撑后跌势加重。 菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。 0547GMT，菲律宾披索兑美元 低见50.20，触及2006年11月以来低位。 澳洲联邦银行(CBA)亚币分析师Andy Ji说，50.00向来被视为一道重要关卡，披索此前一直守住这个水平，“部分是因为官方的干预”。 他还说，披索跌破这道技术支撑关键位，显然令市场人士感到意外，而且对披索是个空头讯号。 菲律宾披索兑美元在11月底创下八年低点50.00披索。 虽然披索此后曾多次试探该低点，但直到周一前都没有跌破该点位。 其他几种新兴亚币兑美元下跌，印尼卢比 下跌0.2
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。