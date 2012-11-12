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亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 08:26 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月12日

路透香港11月12日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7506港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周五收高4.07点,或0.03%,报12,815.39点.因投资者将注意力从大选转向即将开始的避免财政悬崖的磋商.[ID:nSB8578337]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  206.300    0.20      25507            15.989       0.18
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.650   -0.56      41394             3.302       0.05
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   55.590    0.05     159512            86.171       0.02
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   44.720    0.65      75422            23.107       0.03
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  132.450    0.11      34787            10.266       0.06
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  104.450   -0.05      16278             8.096       0.44
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   47.910   -0.25     400117            74.266      -0.18
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   55.150    0.86      14551             4.274       0.10
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   15.390   -0.39     144324            11.928      -0.43
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   15.080    0.60     112312            11.688       0.07
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   31.330    0.93      23095             6.071      -0.64
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   22.500    0.81       8322             3.488      -0.63
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   17.340    2.60       4655             1.344     -50.04
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.300    5.02      58007             0.357      -0.96 (完)

  --整理 雷美珍

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