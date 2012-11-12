《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月12日

《汇市简讯》欧洲盘初：汇市交投淡静，美元获得支撑
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
路透香港11月12日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7506港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周五收高4.07点,或0.03%,报12,815.39点.因投资者将注意力从大选转向即将开始的避免财政悬崖的磋商.[ID:nSB8578337] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 206.300 0.20 25507 15.989 0.18 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.650 -0.56 41394 3.302 0.05 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 55.590 0.05 159512 86.171 0.02 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 44.720 0.65 75422 23.107 0.03 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 132.450 0.11 34787 10.266 0.06 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 104.450 -0.05 16278 8.096 0.44 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 47.910 -0.25 400117 74.266 -0.18 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 55.150 0.86 14551 4.274 0.10 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 15.390 -0.39 144324 11.928 -0.43 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 15.080 0.60 112312 11.688 0.07 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 31.330 0.93 23095 6.071 -0.64 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 22.500 0.81 8322 3.488 -0.63 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 17.340 2.60 4655 1.344 -50.04 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.300 5.02 58007 0.357 -0.96 (完) --整理 雷美珍
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
路透新加坡2月20日 - 菲律宾披索周一暴跌至逾10年低位，兑美元跌破50心理支撑后跌势加重。 菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。 0547GMT，菲律宾披索兑美元 低见50.20，触及2006年11月以来低位。 澳洲联邦银行(CBA)亚币分析师Andy Ji说，50.00向来被视为一道重要关卡，披索此前一直守住这个水平，“部分是因为官方的干预”。 他还说，披索跌破这道技术支撑关键位，显然令市场人士感到意外，而且对披索是个空头讯号。 菲律宾披索兑美元在11月底创下八年低点50.00披索。 虽然披索此后曾多次试探该低点，但直到周一前都没有跌破该点位。 其他几种新兴亚币兑美元下跌，印尼卢比 下跌0.2
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。