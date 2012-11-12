《香港报摘》--其他报纸重要消息11月12日

《汇市简讯》欧洲盘初：汇市交投淡静，美元获得支撑
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
* 明报:
--据消息人士透露,电讯盈科(0008.HK)主席李泽楷打算入股,甚至全面收购丽新系公司主席林建岳旗下主攻年轻人视讯网站"Goyeah.com",意图联合旗下now电视、信报一并发展.
--马来西亚交易所行政总裁Tajuddin Atan表示,看好明年大马的新股市场,更希望与亚洲区内交易所合作,引入当地企业到海外上市.
* 星岛日报:
--由香港行政会议成员查史美伦领导的金融发展局筹备小组,已经草拟政策初稿并交予行政长官梁振英,预料明年正式成立金融发展局,专责宏观政策研究.
--金融管理局指出,拟开发的电子帐单支付平台,现时获得约20家银行计划参与.据悉其中四家大型银行之中,只有渣打(2888.HK)香港明确表态参与.
--谢瑞麟(0417.HK)首席运营官陈立业表示,今年下半年钻石等原材料价格已从高位回落,供货价已下调数个百分点.同时,即将到来的圣诞和新年假期有助售价企稳,因此下半年的毛利率有望较上半年的47.4%为高.
* 苹果日报:
--利丰(0494.HK)将在本周四(15日)举行分析员日.有别去年,今年改为由行政总裁乐裕民主持,而今年4月被擢为营运总监的冯裕钧会首次负责介绍最新情况及回答问题.
* 东方日报:
--王朝酒业(0828.HK)执行董事黄亚强表示,由于葡萄酒消费市场有年轻化的趋势,公司将致力提升中端产品的销售,期望在1-2年内中端产品销量占比由去年40%增加到60-70%.
* 文汇报:
--美联集团(1200.HK)研究部综合土地注册处资料显示,10月平均每宗二手住宅注册金额达504万港元,较1997年高位平均450万港元高出12%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
路透新加坡2月20日 - 菲律宾披索周一暴跌至逾10年低位，兑美元跌破50心理支撑后跌势加重。 菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。 0547GMT，菲律宾披索兑美元 低见50.20，触及2006年11月以来低位。 澳洲联邦银行(CBA)亚币分析师Andy Ji说，50.00向来被视为一道重要关卡，披索此前一直守住这个水平，“部分是因为官方的干预”。 他还说，披索跌破这道技术支撑关键位，显然令市场人士感到意外，而且对披索是个空头讯号。 菲律宾披索兑美元在11月底创下八年低点50.00披索。 虽然披索此后曾多次试探该低点，但直到周一前都没有跌破该点位。 其他几种新兴亚币兑美元下跌，印尼卢比 下跌0.2
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。