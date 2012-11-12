《香港报摘》--其他报纸重要消息11月12日

* 明报:

--据消息人士透露,电讯盈科(0008.HK)主席李泽楷打算入股,甚至全面收购丽新系公司主席林建岳旗下主攻年轻人视讯网站"Goyeah.com",意图联合旗下now电视、信报一并发展.

--马来西亚交易所行政总裁Tajuddin Atan表示,看好明年大马的新股市场,更希望与亚洲区内交易所合作,引入当地企业到海外上市.

* 星岛日报:

--由香港行政会议成员查史美伦领导的金融发展局筹备小组,已经草拟政策初稿并交予行政长官梁振英,预料明年正式成立金融发展局,专责宏观政策研究.

--金融管理局指出,拟开发的电子帐单支付平台,现时获得约20家银行计划参与.据悉其中四家大型银行之中,只有渣打(2888.HK)香港明确表态参与.

--谢瑞麟(0417.HK)首席运营官陈立业表示,今年下半年钻石等原材料价格已从高位回落,供货价已下调数个百分点.同时,即将到来的圣诞和新年假期有助售价企稳,因此下半年的毛利率有望较上半年的47.4%为高.

* 苹果日报:

--利丰(0494.HK)将在本周四(15日)举行分析员日.有别去年,今年改为由行政总裁乐裕民主持,而今年4月被擢为营运总监的冯裕钧会首次负责介绍最新情况及回答问题.

* 东方日报:

--王朝酒业(0828.HK)执行董事黄亚强表示,由于葡萄酒消费市场有年轻化的趋势,公司将致力提升中端产品的销售,期望在1-2年内中端产品销量占比由去年40%增加到60-70%.

* 文汇报:

--美联集团(1200.HK)研究部综合土地注册处资料显示,10月平均每宗二手住宅注册金额达504万港元,较1997年高位平均450万港元高出12%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 张喜良

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]