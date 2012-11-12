〔港报社评〕炒十八大后谷经济,期望莫高--经济日报11月12日

《汇市简讯》欧洲盘初：汇市交投淡静，美元获得支撑
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
市场憧憬中央高层人事在十八大定案后,将再出招谷经济.惟内地经济反弹已明朗化,中央短期无加招需要.且中央的中长期经济政策思路是求质不求量,稳增长促经济转型,无意盲目追求高增长,故炒作中央出招预期恐落空.外界憧憬十八大人事尘埃落定后,或最迟年底举行的中央经济工作会议为明年经济订出大方针后,中央可出招振经济,减息、减存准率,或力谷大规模基建上马可期.
然而,中央短期内实无加招需要,因经济触底反弹明显.中央现时更重的是中长期改革,其思路是求质不求量,只求经济增长保持约8%,毋须力谷至近双位数的超高速增长率,藉此倒逼企业加快从粗放式发展,转为以创新、可持续、且人民可分享到成果的高质量增长.要实践此思路,中央新领导层的改革重点将放在主要两方面.
其一,遏国企膨胀,发挥民企创造力.中国需要向民企开放更多垄断领域,并将政策倾斜支持民企发展,使民企有更大的市场与政策空间发挥创意与活力.其二,改革收入分配,提高中下层员工所得.总理温家宝指新领导层首要抓好的关键是怎样迫使企业提高工资,使人民有能力消费,令内需成中国经济可持续增长动力.
故投资者短期并非应关注减息等振经济措施,因中央出招机会不高,反而可留意中央对股市的态度,尤其中证监主席郭树清昨打开口牌股市,指会扩大人民币合格境外机构投资者额度,以加速推动资金入市、近期不会推国际板,以安股民心.若中央有意扶股市一把,那对股市的刺激作用将较振经济措施来得更直接. (A08)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
路透新加坡2月20日 - 菲律宾披索周一暴跌至逾10年低位，兑美元跌破50心理支撑后跌势加重。 菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。 0547GMT，菲律宾披索兑美元 低见50.20，触及2006年11月以来低位。 澳洲联邦银行(CBA)亚币分析师Andy Ji说，50.00向来被视为一道重要关卡，披索此前一直守住这个水平，“部分是因为官方的干预”。 他还说，披索跌破这道技术支撑关键位，显然令市场人士感到意外，而且对披索是个空头讯号。 菲律宾披索兑美元在11月底创下八年低点50.00披索。 虽然披索此后曾多次试探该低点，但直到周一前都没有跌破该点位。 其他几种新兴亚币兑美元下跌，印尼卢比 下跌0.2
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。