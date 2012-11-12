〔港报社评〕财政堕崖应可避市场翻波势难免--信报11月12日

《汇市简讯》欧洲盘初：汇市交投淡静，美元获得支撑
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
奥巴马胜选连任后,“财政悬崖”风险随即显现,发展并未出人意表.目前奥巴马藉选民之力以挫共和党人气势,谋打开僵局,但共和党显然不会轻易就范.相信两党在关键时刻,可望达成短期性妥协方案,避免殃及脆弱的复苏步履,并损及各自的政治资本.
众议院议长博纳日前一再强调,2013年是政府解决财赤、债务和税收制度议题的一年.美国财政部日前亦发出警告,表示政府债务总额将于今年底触及16.4万亿的上限,意味奥巴马随后必须说服国会点头,提高债务上限.
可以看到,避免财政悬崖与再提高债务上限,民主共和两党在今年底及明年初将进行连串角力.基于两党在政府与市场功能上的理念差异,党派之争难以消除,埋身博弈,使政府政策形成的可预测性大打折扣,令市场的不确定性风险持续发酵,干扰运行秩序.
照发展形势看,期待两党衷诚合作并不切实际,但在公众利益权衡下,避免财政“堕崖”对复苏的冲击,此举牵涉社会整体性利益,两党有妥协基础,相信“堕崖”可在有条件下达成短期性急救方案,有限度削减政府开支,并把减税法案延期.至于征税和重大削赤计划,则待明年新一届国会议员就任后再定最终方案.然而,接踵而来提高债务上限的争拗,两党角力不停,恐怕市场树欲静而风不止.也令全球经济复苏蒙上一层阴影. (A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
路透新加坡2月20日 - 菲律宾披索周一暴跌至逾10年低位，兑美元跌破50心理支撑后跌势加重。 菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。 0547GMT，菲律宾披索兑美元 低见50.20，触及2006年11月以来低位。 澳洲联邦银行(CBA)亚币分析师Andy Ji说，50.00向来被视为一道重要关卡，披索此前一直守住这个水平，“部分是因为官方的干预”。 他还说，披索跌破这道技术支撑关键位，显然令市场人士感到意外，而且对披索是个空头讯号。 菲律宾披索兑美元在11月底创下八年低点50.00披索。 虽然披索此后曾多次试探该低点，但直到周一前都没有跌破该点位。 其他几种新兴亚币兑美元下跌，印尼卢比 下跌0.2
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。