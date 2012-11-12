〔港报社评〕要认同先要认识应加强中史教育--明报11月12日

《汇市简讯》欧洲盘初：汇市交投淡静，美元获得支撑
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
中文大学的最新民调显示,受访港人对“中国人”的身分认同持续下跌, “80后”对“香港人”的身分认同则较上一辈明显为高. “80后”是回归后才受教育的一代, 增强本土意识明显不是殖民地教育使然,内地及香港政府除应反思自身管治出现的种种问题外,欲要港人认同中国必须先认识中国,加强中国历史教育、让年轻人批判地认识自己的国家,是值得重点思考的方向.
调查反映港人的“本土意识”提高,一种解说是近年天星码头皇后码头本土保育等事件升温,让港人对“香港人”的身分认同上升.近年港人对香港集体回忆的爱护、历史文化及自然环境的保育意识上升,对香港归属感有增无减.相反,内地政府近年处理维权问题不断犯错,冤案频生,令人反感,反映在对国旗国歌感到自豪的比率下跌之上.
本土意识势必不断上升.为了加强港人对国家的认识,一个做法是重视中国历史教育──回归后,香港不少中学局部或全部取消中史作为独立必修科,被教育界批评为摒弃国史,如割国脉.教育评议会副主席何汉权曾建议,把中史列为初中必修科,并直接教授六四事件等中国近代重要史实,以身教、潜移默化教学生认识中国.
要推动年轻一代港人认识自己的国家、认同“中国人”的身分,不能靠硬销.让学生认识国史,并批判地学习国史,方是正途.由此而生的“中国人”认同感,才是发自内心的认同. (A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
路透新加坡2月20日 - 菲律宾披索周一暴跌至逾10年低位，兑美元跌破50心理支撑后跌势加重。 菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。 0547GMT，菲律宾披索兑美元 低见50.20，触及2006年11月以来低位。 澳洲联邦银行(CBA)亚币分析师Andy Ji说，50.00向来被视为一道重要关卡，披索此前一直守住这个水平，“部分是因为官方的干预”。 他还说，披索跌破这道技术支撑关键位，显然令市场人士感到意外，而且对披索是个空头讯号。 菲律宾披索兑美元在11月底创下八年低点50.00披索。 虽然披索此后曾多次试探该低点，但直到周一前都没有跌破该点位。 其他几种新兴亚币兑美元下跌，印尼卢比 下跌0.2
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。