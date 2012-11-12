〔港报社评〕要认同先要认识应加强中史教育--明报11月12日

中文大学的最新民调显示,受访港人对“中国人”的身分认同持续下跌, “80后”对“香港人”的身分认同则较上一辈明显为高. “80后”是回归后才受教育的一代, 增强本土意识明显不是殖民地教育使然,内地及香港政府除应反思自身管治出现的种种问题外,欲要港人认同中国必须先认识中国,加强中国历史教育、让年轻人批判地认识自己的国家,是值得重点思考的方向.

调查反映港人的“本土意识”提高,一种解说是近年天星码头皇后码头本土保育等事件升温,让港人对“香港人”的身分认同上升.近年港人对香港集体回忆的爱护、历史文化及自然环境的保育意识上升,对香港归属感有增无减.相反,内地政府近年处理维权问题不断犯错,冤案频生,令人反感,反映在对国旗国歌感到自豪的比率下跌之上.

本土意识势必不断上升.为了加强港人对国家的认识,一个做法是重视中国历史教育──回归后,香港不少中学局部或全部取消中史作为独立必修科,被教育界批评为摒弃国史,如割国脉.教育评议会副主席何汉权曾建议,把中史列为初中必修科,并直接教授六四事件等中国近代重要史实,以身教、潜移默化教学生认识中国.

要推动年轻一代港人认识自己的国家、认同“中国人”的身分,不能靠硬销.让学生认识国史,并批判地学习国史,方是正途.由此而生的“中国人”认同感,才是发自内心的认同. (A02)