〔港报社评〕免费电视节目质素每况愈下--星岛日报11月12日

《汇市简讯》欧洲盘初：汇市交投淡静，美元获得支撑
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
免费电视台发牌攻防战白热化,这边厢申请新牌照者批评政府考虑千日都不作决定,那边厢现有持牌人声言会循法律途径挑战政府的发新牌决定,昨日更在政府总部外请愿兼做骚,令政府处于两难局面.
3家已经向政府申请免费电视牌照的机构中,以城市电讯最心急.城电主席王维基不断公开催促,不排除兴讼司法覆核政府这种拖延做法.由于政府没有公布明确的拍板时间表,而且发多少个牌、是否发给城电,都没有任何具体承诺.反而,政府如果决定发牌,就肯定要面对现有免费电视台持牌人的控告.
如果政府决定发牌,两台入禀司法覆核之外,还会申请禁制令,禁止新台启播,直至官司有定案,这样一拖可以几年.换言之,无论政府发牌与否,新台都不容易在短期内启播.广播政策有不同考虑,从市民角度,想法反而直接得多,就是希望提高免费电视节目的质素,尤其近年亚视积弱,令市场缺乏竞争,令整体节目水平明显滑落.无一台独大,保守有余进取不足,节目不断翻炒旧桥段,创意工业变成倒模工厂,英文频道经常重播旧片,难怪观众流失到互联网等新兴媒体.
近年政府力推数码广播,令免费电视频道增多,然而频道增多不代表节目质素提高.两台的牌照到2015年2月就届满,需要在余下的2年多与政府商讨续牌.政府无论到时是否续牌还是增发牌照,都要利用机会,促成免费电视台改善节目质素. (A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
路透新加坡2月20日 - 菲律宾披索周一暴跌至逾10年低位，兑美元跌破50心理支撑后跌势加重。 菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。 0547GMT，菲律宾披索兑美元 低见50.20，触及2006年11月以来低位。 澳洲联邦银行(CBA)亚币分析师Andy Ji说，50.00向来被视为一道重要关卡，披索此前一直守住这个水平，“部分是因为官方的干预”。 他还说，披索跌破这道技术支撑关键位，显然令市场人士感到意外，而且对披索是个空头讯号。 菲律宾披索兑美元在11月底创下八年低点50.00披索。 虽然披索此后曾多次试探该低点，但直到周一前都没有跌破该点位。 其他几种新兴亚币兑美元下跌，印尼卢比 下跌0.2
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。