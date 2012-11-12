版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 09:08 BJT

〔港报社评〕免费电视节目质素每况愈下--星岛日报11月12日

免费电视台发牌攻防战白热化,这边厢申请新牌照者批评政府考虑千日都不作决定,那边厢现有持牌人声言会循法律途径挑战政府的发新牌决定,昨日更在政府总部外请愿兼做骚,令政府处于两难局面.

3家已经向政府申请免费电视牌照的机构中,以城市电讯最心急.城电主席王维基不断公开催促,不排除兴讼司法覆核政府这种拖延做法.由于政府没有公布明确的拍板时间表,而且发多少个牌、是否发给城电,都没有任何具体承诺.反而,政府如果决定发牌,就肯定要面对现有免费电视台持牌人的控告.

如果政府决定发牌,两台入禀司法覆核之外,还会申请禁制令,禁止新台启播,直至官司有定案,这样一拖可以几年.换言之,无论政府发牌与否,新台都不容易在短期内启播.广播政策有不同考虑,从市民角度,想法反而直接得多,就是希望提高免费电视节目的质素,尤其近年亚视积弱,令市场缺乏竞争,令整体节目水平明显滑落.无一台独大,保守有余进取不足,节目不断翻炒旧桥段,创意工业变成倒模工厂,英文频道经常重播旧片,难怪观众流失到互联网等新兴媒体.

近年政府力推数码广播,令免费电视频道增多,然而频道增多不代表节目质素提高.两台的牌照到2015年2月就届满,需要在余下的2年多与政府商讨续牌.政府无论到时是否续牌还是增发牌照,都要利用机会,促成免费电视台改善节目质素. (A04)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐