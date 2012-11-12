〔港报社评〕勾地表杯水车薪,增新地方可治本--文汇报11月12日

《汇市简讯》欧洲盘初：汇市交投淡静，美元获得支撑
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
发展局局长陈茂波昨日表示,将勾地表内部分土地拨作兴建公营房屋,政府会作整体考虑,小心平衡公私营房屋供应.政府考虑土地用途时,确保公私营房屋供求平衡是基本原则.不过,现在最大的问题是,勾地表中的土地数量非常有限,即使将勾地表内部分土地拨作兴建公营房屋,亦属剜肉补疮、杯水车薪,根本解决不了土地供应不足的困境.政府必须加快开发新土地和新市镇,才能满足与日俱增的房屋需求.
私楼供应严重不足的问题仍未解决.如将部分未被勾出的地皮用作兴建公营房屋,难免影响私楼供应量.现时可建房屋土地十分有限,政府需整体考虑公私营房屋供求情况,在确保公屋3年上楼承诺的前提下,也要注意私楼的需求,平衡两者的发展情况.实际上,可供兴建住宅的单位亦不多,大型地皮亦不多,以致成功勾地的个案偏低.过去曾出现勾地表土地连续多月无人问津的情况.政府有必要拣选表内几幅对发展商较具吸引力的地皮,主动招标出售.
政府应检讨勾地条件,理顺勾地制度,加快土地开发程序,促进勾地表土地应用.此外,增加土地地积比率,除可吸引发展商勾地外,亦可增加房屋供应量.提供足够土地建屋,确保公私营房屋供应充足,治本之方仍需积极开拓新土地和新市镇.新界东北发展区可提供约150公顷房屋土地,建造53.8万住宅单位,若再增加地积比,将可容纳更多人口,满足未来的房屋需求. (A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
路透新加坡2月20日 - 菲律宾披索周一暴跌至逾10年低位，兑美元跌破50心理支撑后跌势加重。 菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。 0547GMT，菲律宾披索兑美元 低见50.20，触及2006年11月以来低位。 澳洲联邦银行(CBA)亚币分析师Andy Ji说，50.00向来被视为一道重要关卡，披索此前一直守住这个水平，“部分是因为官方的干预”。 他还说，披索跌破这道技术支撑关键位，显然令市场人士感到意外，而且对披索是个空头讯号。 菲律宾披索兑美元在11月底创下八年低点50.00披索。 虽然披索此后曾多次试探该低点，但直到周一前都没有跌破该点位。 其他几种新兴亚币兑美元下跌，印尼卢比 下跌0.2
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。