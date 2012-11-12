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亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 09:10 BJT

〔港报社评〕勾地表杯水车薪,增新地方可治本--文汇报11月12日

发展局局长陈茂波昨日表示,将勾地表内部分土地拨作兴建公营房屋,政府会作整体考虑,小心平衡公私营房屋供应.政府考虑土地用途时,确保公私营房屋供求平衡是基本原则.不过,现在最大的问题是,勾地表中的土地数量非常有限,即使将勾地表内部分土地拨作兴建公营房屋,亦属剜肉补疮、杯水车薪,根本解决不了土地供应不足的困境.政府必须加快开发新土地和新市镇,才能满足与日俱增的房屋需求.

私楼供应严重不足的问题仍未解决.如将部分未被勾出的地皮用作兴建公营房屋,难免影响私楼供应量.现时可建房屋土地十分有限,政府需整体考虑公私营房屋供求情况,在确保公屋3年上楼承诺的前提下,也要注意私楼的需求,平衡两者的发展情况.实际上,可供兴建住宅的单位亦不多,大型地皮亦不多,以致成功勾地的个案偏低.过去曾出现勾地表土地连续多月无人问津的情况.政府有必要拣选表内几幅对发展商较具吸引力的地皮,主动招标出售.

政府应检讨勾地条件,理顺勾地制度,加快土地开发程序,促进勾地表土地应用.此外,增加土地地积比率,除可吸引发展商勾地外,亦可增加房屋供应量.提供足够土地建屋,确保公私营房屋供应充足,治本之方仍需积极开拓新土地和新市镇.新界东北发展区可提供约150公顷房屋土地,建造53.8万住宅单位,若再增加地积比,将可容纳更多人口,满足未来的房屋需求. (A04)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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