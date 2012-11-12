〔港报财经评论〕上月数据佳,内房股看俏--经济日报11月10日

上月数据佳,内房股看俏 /林瑞芬

美股周三及周四皆挫,港股续下跌,昨收报21,384,跌0.85%.国指收10,454,跌0.69%,大市成交额576亿港元.年底前,市场将更关注基本经济面,因2013年将至,投资决策由上而下的话,就要判断明年经济状况.宏观环球经济,欧洲未有起色,美国明年则有所回,中国夹于欧、美经济的不明朗环境,现况的回稳也有受破坏的可能.欧洲央行总裁德拉吉警告欧洲经济前景恶化.另据欧盟委员会7日发表秋季经济展望报告预计,今年欧洲经济衰退程度将比预期更严重.到2013年才会走上非常缓慢且不平坦的复苏之路.美国明年的经济面,很大程度取决财政悬崖的处理手法.IMF向20国集团财长的报告认为,美国国会有一半机会不能达成协议,防止财政悬崖发生.奥巴马今晚发表讲话,一般预期涉及财政悬崖问题,且看进展情况.

中国经济回稳佐证已表明,昨公布的PPI指数环比转负为正0.2%,视为经济企稳的重要讯号.10月份工业增加值增9.6%,社会消费品零售总额增14.5%、1月-10月固定资产投资增20.7%等均略高于预期.CPI于10月同比涨幅1.7%,降至近三年低位,通胀底部正逐渐形成.总括而言,经济回稳,通胀受控,当前中国人行的货币政策料不大变,年底前人行续以回购或逆回购来控制市场上的货币供需量.中国经济数据虽然靓,但港股无反应.近周以来,大市乏之前抢上来的气势,之前一跌即被抢上,这两日跌后就是跌市收场,可见市况确要抖.国指周线图显示,刚受制自2007年延伸下降轨.恒指周线图显示,突破降轨但回落,是后抽还是受制而回,约21,300为关键.

小投资者应当好好认清此段短期整固走势,不妨耐心判断市底,择优上车.其中,内房股仍是看好之选择.国家统计局昨还公布一系列数据,其中,较为关注的是商品房的数据.从附图显示,今年以来,销售的减速一路收窄.1月-10月份商品房销售面积同比下跌1.1%,降幅比1月-9月缩小,可见今年中国抑房价,房价较为稳定,反而有利地产发展商的销售.(009)