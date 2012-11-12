〔港报财经评论〕中资股告别悲情--信报11月12日

中资股告别悲情 /习广思

资金市,看实热钱去留,金管局的提示是预料热钱持续流入,目标是企业美元债券.上周美国大选结束,中国十八大开幕,人仔汇价有回软迹象,要留意热钱去留,区内企业美元债券的气氛,值得一再留意.热钱涌港,股债汇都是目标,但金管局《观点》认为,主要是区内美元债券发行大增所致.上周中国海外(0688.HK)发行两笔债券,十年期主要买家是亚洲基金,罕有的30年长债主要买家是欧洲投资者,独欠美资买家.各间公司卖债策略不同,主要看市场需要,腾讯(0700.HK)因科技股背景,主要向美国投资者推销,但中国海外的发债情况,再次说明涌入香港或亚洲区的资金,不止来自美国,欧洲低息一样制造大量热钱,还有亚洲区内有银士的资金,以及有机会从日圆流出的投机性carry trade资金.

美股高位持续调整,财政悬崖成为最佳理由.标普500指数周五在200天线见支持,进一步调整的话,250天支持位在1,355点,即约1.75%跌幅.十年期美债息回落至1.6厘水平,是过去三个月孳息上落区的底部.恒指上周急跌727点,周四大比例急跌,周五跌势集中在蓝筹股,目前指数股成为”空军”舞动指数的棋子,强势股或配股或调整而高位回吐,但这段时期却是收集和吸纳的时机.随着中国GDP数据发出见底讯号,以及上周工业数据和用电量亦出现见底讯号,尽管当中有部分季节性因素,但中资股在季绩期表现冷静,以至近期资金涌入,中资股正逐步告别年中的悲情.

中资股去年面对的是一场信心危机,今年是盈警危机,经过年初的反弹后,由天堂再次跌入谷底,但9月后国企指数见低位后急速反弹,分别是市场对季绩已不感恐慌.瑞信报告指出,今年中资股估值回到2008年时的危机水平,投资者对中资股情绪相当悲观,但如果利用股息贴现模型,假设2012年-2014年没有增长,国企指数合理值应该是在12,000点.相对过去中资股重视的增长前景,中资股多不属于高息股票,分析员用DDM方法,特别强调利用保守假设.12,000点是否合理并非重点,但中资股被”沽凸”后,明显估值偏低.其次,近期讲资金及热钱,大部分着眼点是资金流出美股,转而追买亚洲及中资股.然而,亚洲区内一些对冲基金利用低息carry炒作中资股,以至长短鳄利用季绩long/short play一样,区内资金追逐回报带来的资金力量,亦不容忽视.(B03)

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避险情绪主宰美元 /苏子

欧债危机重燃财政悬崖恐慌,令近日市场避险情绪上升,环球股市亦因此往下急挫,美元则受到避险资金追捧而造好,上周五美汇指数更因此升越81关口并曾高见81.09水平,此高位与20周SMA的81.16阻力十分接近.上周美汇指数以接近全周高位收市,使不少投资者相信本周美汇指数有望更上层楼,进一步突破20周SMA阻力并在之上收市.

由于20周SMA阻力同时亦为20周保历加通道的中轴阻力,故本周一旦成功突破收市,对后市美元的走势可说是意义重大,因为后市美元很大机会因此会继续上升,并使一众高风险资产因为美元的强劲势头而继续往下寻底.然而,由于美元的强势主要由避险资金追捧造成,因此,本周美元会否真的继续造好,以及美汇指数最后可于本周五显着在20周SMA阻力以上收市,最重要的还看本周市场的避险情绪会否进一步上升.

本周会使用日圆及环球股市的强弱,判断市场的避险情绪变化,如本周三之前日圆汇价未见继续走高.美汇指数则可以一直保持在20周SMA以下波动及收市,相信本周结束时美汇指数成功破关而上的机会将大降.如本周美汇指数可以不升反跌并且显着在50周SMA的80.52支持以下收市,预料可利好近期处于偏强势头的澳元兑美元,后市将可上试20周保历加通道的1.0595顶部阻力.欧罗兑美元可望在美元转弱下,结束连续三周的大弱势及后抽回200天SMA附近.一旦200天SMA可以成功失而复得,预料整体走势将可显着转强,届时的入市策略已可候低买入欧罗兑美元.(B10)

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(11月10日)

美国行三步退两步 /习广思

恒指连跌两日,累积跌幅近715点.资金市下”财政悬崖”及”十八大”均属表象而已,热钱去向对股市的影响才最重要.虽然股汇楼均见其踪迹,但热钱何时来何时去,实在难以捉摸,投资者也只能从各种蛛丝马迹中推敲.据媒体报道,金管局说热钱未停流入,但流入原因,一是因为中国经济硬着陆机会大减,故资金流入股市.二是巨企增加发债,筹集美元资金换成港元留着后用,使港元需求增加.事实上,发债增加令港元需求上升,第一季曾出现过,但热钱涌港是否为人民币,金管局认为不合理,却又为何不合理呢?有利息,有升值,加上大量企业发行人债,对海外低息难民资金来说,人债是吸引的.

再窥探资金足迹,汇市似乎有迹可寻.早前曾经提及,这轮区内热钱很有可能是由日圆资产流出,一来美汇在QE3前率先转弱,二是日本央行再推第N次QE后,日圆急速贬值.美国总统大选前,汇市弥漫着无定向风,QE3后,美汇没有跌下去,炒作美元贬值未见成事.大选后两日汇市开始有变动,一是美汇即时反应下跌,但美汇指数很快止跌并回到80水平以上,二是欧罗跌势加快,三是日圆急速反弹三日.美汇及日圆回升,可视为风险情绪升温,但观乎日圆反应,却与股市急挫形成对照.这轮资金潮急追亚洲股票及债券,是否由日圆carry trade相关带动?

港股承接美股调整气氛,第二日下跌.恒指低开133点后,早市走势反覆,午后期指急挫令跌势扩大,低见21,330点,收报21,384点,下跌182点,看淡的投资者借势再捣牛证重货区.大市成交额跌至576亿港元,沽空比率9.2%.港股高位震荡,但昨日以中移动(0941.HK)为首重磅蓝筹沽压较重,反之地产股开始发挥资金码头作用,及至香港电讯(6823.HK),以及绩优联想(0992.HK)及创维(0751.HK)受捧,资金惊吓程度减低,港股逐日调整回落,投资者不妨趁势换马或增持,尤其是一众绩优中资股票.中国内地公布一系列数据,经济见底得到进一步确认,10月CPI按年升1.7%,见三年低位.固定投资按年增长20.7%,房地产投资按年增15.4%,社会消费额按年长14.1%,均保持9月势头,值得留意的是,工业增加值升9.6%胜预期,发电量按年增长6.4%,较9月份1.5%升幅大幅改善,进一步反映经济见底.工业生产回暖能否持续下去?早前提及的工业股,厂佬说法及股价变动,走在经济数据之前,假如建滔(0148.HK)作为领先指标,第四季工业股、工业设备股或化工股反弹有余未尽呢.(B02)