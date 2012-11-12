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货币新闻 | 2012年 11月 12日 星期一 09:35 BJT

〔香港股市〕恒生指数开低,中资股遭获利了结

路透香港11月12日电---香港股市周一小幅开低,受汇丰控股(0005.HK)等绩优股下跌及一些中资股遭到获利了结所拖累.

恒生指数.HSI开低0.1%,报21,367.6点.恒生国企指数.HSCE开平盘.(完)

--编译 戴素萍;审校 沈以文

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