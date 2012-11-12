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亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 10:56 BJT

〔香港经济〕美国假如从"财政悬崖"堕下,香港将难独善其身--财政司长

路透香港11月12日电---香港财政司司长曾俊华表示,假如美国从"财政悬崖"堕下,令美国经济出现衰退,香港将难以独善其身,经济也很可能会衰退;但对于市民担心美国第三轮量化宽松(QE3)措施令大量热钱流入香港推高通胀和楼价,他则审慎乐观.

美国的"财政悬崖"威胁渐近,因根据现有法例的多项税务优惠将于今年底到期,而自动削赤机制也将在明年1月生效.假如美国国会无法在年底前通过修订法案,美国将会面对加税而政府预算开支减少的情况,这将影响经济复苏.

曾俊华在其个人网志(here)撰文称,假如美国从"财政悬崖"堕下,令美国经济出现衰退,这将为环球经济带来沉重的打击,欧洲复苏将更遥远,内地经济出现硬着陆的风险将会增加.而香港作为一个小型的外向型经济体,将会面对主要贸易伙伴失去增长动力、甚至衰退,香港亦难以独善其身.

"香港经济很可能会衰退,资产价格可能会出现波动,企业破产增加,失业率上升,巿民生活会大受影响."他说.

另一方面,曾俊华表示,有不少人担心美国总统奥巴马连任后,联储局局长伯南克会依计划落实QE3,令到与美元挂钩的港元贬值,大量热钱流入香港,推高通胀和楼价,影响巿民生活.

"这方面我是较为审慎乐观的."他说,因为政府在10月底推出的两项管理住宅楼宇需求的措施,包括提高特别印花税税率和延长适用期,以及向非本地永久居民和公司买家开征15%的买家印花税,令热钱流入住宅楼市的成本和风险大增.

另外,香港的通胀主要受到食物价格和租金影响,与港元汇率的相关性较低.但曾俊华强调,政府会密切留意经济情况,采取适当措施,减少市民生活所受的影响.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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