〔香港经济〕美国假如从"财政悬崖"堕下,香港将难独善其身--财政司长

《汇市简讯》欧洲盘初：汇市交投淡静，美元获得支撑
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
路透香港11月12日电---香港财政司司长曾俊华表示,假如美国从"财政悬崖"堕下,令美国经济出现衰退,香港将难以独善其身,经济也很可能会衰退;但对于市民担心美国第三轮量化宽松(QE3)措施令大量热钱流入香港推高通胀和楼价,他则审慎乐观.
美国的"财政悬崖"威胁渐近,因根据现有法例的多项税务优惠将于今年底到期,而自动削赤机制也将在明年1月生效.假如美国国会无法在年底前通过修订法案,美国将会面对加税而政府预算开支减少的情况,这将影响经济复苏.
曾俊华在其个人网志(here)撰文称,假如美国从"财政悬崖"堕下,令美国经济出现衰退,这将为环球经济带来沉重的打击,欧洲复苏将更遥远,内地经济出现硬着陆的风险将会增加.而香港作为一个小型的外向型经济体,将会面对主要贸易伙伴失去增长动力、甚至衰退,香港亦难以独善其身.
"香港经济很可能会衰退,资产价格可能会出现波动,企业破产增加,失业率上升,巿民生活会大受影响."他说.
另一方面,曾俊华表示,有不少人担心美国总统奥巴马连任后,联储局局长伯南克会依计划落实QE3,令到与美元挂钩的港元贬值,大量热钱流入香港,推高通胀和楼价,影响巿民生活.
"这方面我是较为审慎乐观的."他说,因为政府在10月底推出的两项管理住宅楼宇需求的措施,包括提高特别印花税税率和延长适用期,以及向非本地永久居民和公司买家开征15%的买家印花税,令热钱流入住宅楼市的成本和风险大增.
另外,香港的通胀主要受到食物价格和租金影响,与港元汇率的相关性较低.但曾俊华强调,政府会密切留意经济情况,采取适当措施,减少市民生活所受的影响.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
路透新加坡2月20日 - 菲律宾披索周一暴跌至逾10年低位，兑美元跌破50心理支撑后跌势加重。 菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。 0547GMT，菲律宾披索兑美元 低见50.20，触及2006年11月以来低位。 澳洲联邦银行(CBA)亚币分析师Andy Ji说，50.00向来被视为一道重要关卡，披索此前一直守住这个水平，“部分是因为官方的干预”。 他还说，披索跌破这道技术支撑关键位，显然令市场人士感到意外，而且对披索是个空头讯号。 菲律宾披索兑美元在11月底创下八年低点50.00披索。 虽然披索此后曾多次试探该低点，但直到周一前都没有跌破该点位。 其他几种新兴亚币兑美元下跌，印尼卢比 下跌0.2
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。