〔香港经济〕明年出口市场表现审慎乐观,新兴市场值得留意--贸发局

路透香港11月12日电---尽管欧美等传统出口市场表现疲弱,但于10-11月在香港举行的八个大型展览会仍吸引了近20万名来自世界各地的买家,较去年增加6%.主办单位香港贸易发展局指出,参展商和买家对来年的出口市场看法审慎乐观,其中新兴市场值得留意.

"去年出口市场气氛转差,参展商对出口感忧虑,但在10、11月的八场展览会中,看到参展商的积极性很高,对后市也审慎乐观."贸发局副总裁周启良在记者会表示.

该八项展览涵盖电子产品、电子组件、灯饰、环保、建筑装饰材料和五金、运动用品、眼镜及酒类等行业,共吸引来自163个国家及地区,近20万名买家来港采购,当中海外买家占约六成.来自亚洲的买家数目上升3%,其中中国内地和印度买家分别按年增加4%和5%.

至于来自欧洲的买家整体按年减少2%,但东欧买家录得5%升幅,其中俄罗斯买家更升近13%.

"虽然新兴市场买家数目的基数较低,但有关市场值得留意."周启良说.

据贸发局委托调查机构尼尔森,于秋季电子产品展和秋季灯饰展中访问了近1,500名买家及参展商,其中一半受访者预期,2013年市道会比今年为佳,认为不变的则有35%.约44%的受访电子展参展商称,明年将提高产品单价,表明会提价的灯饰展参展商则有39%.此外,两个行业也有近六成受访买家预期,明年采购成本会上升,主要受原材料、人工成本增加,以及汇率等因素影响.

此外,受访展商及买家普遍认为新兴市场销售前景乐观,最多受访者预期销售会上升的市场依次为亚洲、拉丁美洲及中东.在产品方面,智能电话、平板电脑及相关产品的销情较佳,而环保节能产品也有相当大的潜力.

香港今年9月整体出口录得15.2%的按年增长,扭转此前六个月只有中低单位数增长甚至负增长的情况.有分析师料第三季的经济增速可望加快,但短期快速复机会较微.而香港政府预期,2012年本地经济增长料放缓至1-2%.(完)