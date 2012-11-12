〔香港经济〕明年出口市场表现审慎乐观,新兴市场值得留意--贸发局

新兴汇市：亚币大多走贬，菲律宾披索跌至逾10年低位
菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。
路透香港11月12日电---尽管欧美等传统出口市场表现疲弱,但于10-11月在香港举行的八个大型展览会仍吸引了近20万名来自世界各地的买家,较去年增加6%.主办单位香港贸易发展局指出,参展商和买家对来年的出口市场看法审慎乐观,其中新兴市场值得留意.
"去年出口市场气氛转差,参展商对出口感忧虑,但在10、11月的八场展览会中,看到参展商的积极性很高,对后市也审慎乐观."贸发局副总裁周启良在记者会表示.
该八项展览涵盖电子产品、电子组件、灯饰、环保、建筑装饰材料和五金、运动用品、眼镜及酒类等行业,共吸引来自163个国家及地区,近20万名买家来港采购,当中海外买家占约六成.来自亚洲的买家数目上升3%,其中中国内地和印度买家分别按年增加4%和5%.
至于来自欧洲的买家整体按年减少2%,但东欧买家录得5%升幅,其中俄罗斯买家更升近13%.
"虽然新兴市场买家数目的基数较低,但有关市场值得留意."周启良说.
据贸发局委托调查机构尼尔森,于秋季电子产品展和秋季灯饰展中访问了近1,500名买家及参展商,其中一半受访者预期,2013年市道会比今年为佳,认为不变的则有35%.约44%的受访电子展参展商称,明年将提高产品单价,表明会提价的灯饰展参展商则有39%.此外,两个行业也有近六成受访买家预期,明年采购成本会上升,主要受原材料、人工成本增加,以及汇率等因素影响.
此外,受访展商及买家普遍认为新兴市场销售前景乐观,最多受访者预期销售会上升的市场依次为亚洲、拉丁美洲及中东.在产品方面,智能电话、平板电脑及相关产品的销情较佳,而环保节能产品也有相当大的潜力.
香港今年9月整体出口录得15.2%的按年增长,扭转此前六个月只有中低单位数增长甚至负增长的情况.有分析师料第三季的经济增速可望加快,但短期快速复机会较微.而香港政府预期,2012年本地经济增长料放缓至1-2%.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。
“我们预计亚洲本周开局淡静，因今天适逢美国假期，不过若金价跌破1,231美元，会刷掉一批紧张不安的多仓，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。
路透北京2月20日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 基础货币(万 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 亿) M2(万亿) 157.59(11.3%) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 15