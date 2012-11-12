〔香港个股〕中国熔盛主席张志熔私人公司与美国SEC就内幕交易案达成和解

新兴汇市：亚币大多走贬，菲律宾披索跌至逾10年低位
菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。
路透香港11月12日电---中国熔盛重工(1101.HK)和恒盛地产(0845.HK)的主席张志熔控制的私人公司Well Advantage Ltd,此前卷入与NexenNXY.TONXY.N有关的内幕交易的民事诉讼已达成和解,Well Advantage被判支付总额逾1,424万美元,金额为其被指从交易中获利的一倍有多.
美国证券交易委员会(SEC)此前控诉一家由张志熔控股的公司和其他数位交易商,在中海油(0883.HK)提出收购加拿大Nexen之前通过内幕交易获利.美国SEC并未声称张志熔涉嫌任何非法行为,但指出,他是一家与中海油有大量业务往来活动的公司的控股股东.[ID:nSB1693626]
熔盛重工和恒盛地产周一分别发出公告称,据张志熔告知董事会,根据民事诉讼,Well Advantage被指控按照中海油拟收购Nexen的保密资料,购买Nexen股份,并于该交易建议公布后卖出该等股份,获利逾700万美元.
"于11月5日,经Well Advantage同意,但不承认或否认投诉所载的指控,美国证交会与Well Advantage之间的民事诉讼正式以法院作出最终裁决的方式达成和解.根据裁决,Well Advantage被判支付总额14,245,267.04美元."声明称.
声明指,该笔款项其中一半为返还在投诉内指控的行为所赚取的利润,另一半为民事罚款.
张志熔并表明他并非名列民事诉讼的被告人,亦并无针对其本人的指控.
熔盛重工是中国最大民营造船企业,而恒盛地产为中国房地产商.上述内幕交易的指控并不涉及两家上市公司.(完)
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here)
--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。
“我们预计亚洲本周开局淡静，因今天适逢美国假期，不过若金价跌破1,231美元，会刷掉一批紧张不安的多仓，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。
路透北京2月20日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 基础货币(万 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 亿) M2(万亿) 157.59(11.3%) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 15