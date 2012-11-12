〔香港个股〕中国熔盛主席张志熔私人公司与美国SEC就内幕交易案达成和解

路透香港11月12日电---中国熔盛重工(1101.HK)和恒盛地产(0845.HK)的主席张志熔控制的私人公司Well Advantage Ltd,此前卷入与NexenNXY.TONXY.N有关的内幕交易的民事诉讼已达成和解,Well Advantage被判支付总额逾1,424万美元,金额为其被指从交易中获利的一倍有多.

美国证券交易委员会(SEC)此前控诉一家由张志熔控股的公司和其他数位交易商,在中海油(0883.HK)提出收购加拿大Nexen之前通过内幕交易获利.美国SEC并未声称张志熔涉嫌任何非法行为,但指出,他是一家与中海油有大量业务往来活动的公司的控股股东.[ID:nSB1693626]

熔盛重工和恒盛地产周一分别发出公告称,据张志熔告知董事会,根据民事诉讼,Well Advantage被指控按照中海油拟收购Nexen的保密资料,购买Nexen股份,并于该交易建议公布后卖出该等股份,获利逾700万美元.

"于11月5日,经Well Advantage同意,但不承认或否认投诉所载的指控,美国证交会与Well Advantage之间的民事诉讼正式以法院作出最终裁决的方式达成和解.根据裁决,Well Advantage被判支付总额14,245,267.04美元."声明称.

声明指,该笔款项其中一半为返还在投诉内指控的行为所赚取的利润,另一半为民事罚款.

张志熔并表明他并非名列民事诉讼的被告人,亦并无针对其本人的指控.

熔盛重工是中国最大民营造船企业,而恒盛地产为中国房地产商.上述内幕交易的指控并不涉及两家上市公司.(完)

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