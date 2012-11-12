更正:〔路透专访〕紫金矿业预计2013年黄金产量持平在30吨--副董事长

(更正:内文第三段有误,应改为"紫金矿业2011年的产量为28.628吨",非"该矿2011年的产量为28.628吨")

路透香港11月12日电---中国紫金矿业(601899.SS) (2899.HK)副董事长表示,预计2013年黄金产量持平,因其最大矿山产出下滑和其他矿山产出增长抵消.今年该公司产量预计会增长近5%.

紫金矿业副董事长蓝福生在香港召开的贵金属行业会议间隙对路透表示,黄金开采量今年或将增长4.8%至30吨左右.

其中大约16吨将来自该公司位于福建省的最大金矿紫金山金矿.紫金矿业2011年的产量为28.628吨,占据中国总体产量的约9.5%.

"紫金山金矿的产量或将从明年开始下降,因为资源逐步耗尽,"蓝福生说.其并称,该矿的黄金储量目前不足100吨.

"我们正在推行扩产计划,大部分增加产量将出现在2015年."

他称,紫金矿业将在未来两至三年内将位于甘肃省的一座矿山的产能提高逾4吨.

该公司也将提高其位于吉尔吉斯坦和塔吉克斯坦的矿厂产能.等到2014年下半年扩产计画完成时,这些海外项目预计每年可为公司增产超过5吨.

2012和2013年的规划并未包括紫金最近收购的Norton Gold Fields Limited NGF.AX,但蓝福生没有说明未将其纳入的理由.

**海外收购矿场较便宜**

蓝福生说,较之在中国境内,紫金更有兴趣的是至海外拓展金矿及铜矿.由于中国国内竞争激烈,收购代价往往比在东南亚、中亚及非洲还要高.

紫金计画在这三个地区物色年产量超过10吨的金矿.这个产量将超出年产量约4吨的Norton业务.

如果该公司买下一座大型金矿,紫金计画倾全力投注于新购入的项目,然后寻求在香港IPO.(完)