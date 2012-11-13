《香港报摘》--其他报纸重要消息11月13日

* 明报:

--拥有香港航空和香港快运的海航集团已收购本港一家持有证监会6号和9号牌照(从事融资和资产管理业务)的金融公司.

--据金融管理局提交予立法会财经事务委员会的文件显示,截至今年9月底止累积开立人民币帐户逾12,000个,存款则逾8亿元人民币.

* 星岛日报:

--香港律政司将就新地(0016.HK)高管涉嫌贪污案申请从英国聘请资深大状David Perry,因案情证据复杂困难,且香港擅长打此类案件的刑事资深大律师几乎被辩方招揽入智囊团,部分大状不愿为律政司出战.

* 苹果日报:

--华懋集团售楼部总经理吴祟武表示,过去一星期华懋已售出接近1,000个车位,套现约3亿港元;中国内地客比例占约10%.

--富士康(2038.HK)公布,修订外包若干服务予母公司鸿海的关连交易上限,当中明年的交易上限,将上调1.4倍至9,600万美元,有关服务包括研发服务、设计服务、与手机制造有关之服务及手机维修服务.

* 东方日报:

--金融管理局数据显示,香港银行9月底净息差持平于1.4%,净利息收入带动零售银行税前盈利升13.9%,但本港的贷款增长于第三季持续放缓至7.5%.

--洪良国际0946.HK接获香港交易所(0388.HK)函件,表示上市科有意向上市委员会建议取消洪良的上市地位.洪良表示有意维持上市地位,并一直与顾问合作制订恢复股份买卖的建议,公司将于适当时候向港交所提呈文件.

* 文汇报:

--中国房地产股旭辉控股今天起至本周五(16日)公开招股,市场消息指其国际配售部分已经录得超额认购,其中接获保险公司、亚洲基金和房地产基金认购.

--长实集团(0001.HK)执行董事赵国雄表示,由于港人对置业仍有需求,相信成交会逐渐回升,未来两个月楼价将处于现水平,明年楼市走势则要视乎美国财政悬崖情况.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 杨淑祯

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中国报摘 [PRESS-CN-CMN]