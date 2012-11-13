〔港报财经评论〕内银估值,憧憬修复--经济日报11月13日

内银估值,憧憬修复 /林瑞芬

恒指昨反弹45点至21,430,全日大市成交额455亿港元,抛空只有36.85亿港元.判势市况尚属健康整固,大户未见显着加大力度沽空,顶多停手或套利部分观望.领汇(0823.HK)再勇创52周新高位40.66港元,收报40.55港元,升2.27%.该股备受追捧,其中是市场资金太多,优质又具防守的资产又太少,这情况不是香港股票独有,还有美国公司债券.目前Exxon Mobil及强生的短期公司债息就低过美国政府,反映市场对一些具实力的企业信心还高于美国政府,这类具实力企业也买少见少,才能令市场人士着迷.另跟进最近推介的中石化冠德(0934.HK),都算跌眼镜,破5.8港元止蚀,昨收5.62港元.

中国央行昨公布货币数据,10月新增贷款创13个月新低,报5,502亿元人民币.A股昨日维稳的情况来看,市场对此数据并无惊吓.一来,第四季往往为借贷低谷期,高峰期一般在第一季及第二季.二来,期内企业债融资规模环比有所升,企业融资的能力见有所改善,10月份报2,992亿元人民币,同比增多1,353亿元人民币,更能启示实体经济在作软着陆.中国经济正开展转型,金融危机之后的大规模信贷投放,和过度投资现象不太可能重现.截至今年10月底止,中国内地的新增贷款额达7.227万亿元人民币,预计全年度与2011年度的7.47万亿元人民币.中共十八大会议将于本周三闭幕,到时将选出新领导层,其实现在大局已定,政治不明朗因素消除,经济稳中转型,作为百业之母的内银股,仍有低吸的价值,低PE、PB及高股息率.当然投资者也会驳斥这都是年内常见,如此便宜,内银股必风险重重,才会为市场嫌弃.中证监主席郭树清近年常以价值投资论,认为A股具投资价值,但A股迟迟无起色,更对价值投资顿感迷惘.

惟现实市场,在估值的修复,往往充满神奇变化,价值投资总是有其立脚点.好似近月股价升得澎澎声的两铁--中国中铁(0390.HK)铁建(1186.HK),股价年初至今已涨80%及105%,但回看PE,现年度就还是只有约11倍,股价的抽升如此急进,一来政策已步明确向好之势.二来,涉及价值的修复,股份被嫌弃2011年度两股往绩曾低见3.4倍及5倍.(009)

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新贷未暖,经济横行 /余少文

中共十八大会议即将结束,而10月宏观经济数据披露差不多告一段落,尽管普遍数据显示经济温和上升,但贷款需求却未回暖,经济增速放缓或已结束,只是未来一段时间可能要横行,等待新领导人出招刺激经济.中国内地股市五连跌后靠稳,上证综合指数午后止跌回升及以接近全日高位收报2,079点.而国企指数牛皮偏软,全日跌11点,收报10,443点,成交额只有94亿港元,是一个多月来最少一日,但基建概念股维持强势,跟经济息息相关的航运股、金融股等表现较差.至于红筹指数跌不足1点,收4,183点,成交额只有38亿港元.海关总署和人民银行过去三日先后公布进出口贸易和货币供应数据,表现不及上周五披露的通胀等数据,因为10月通胀出乎意料回落至1.7%,消费品零售额、工业增加值、固定资产投资等升幅都略高过预期,即使是工业生产者出厂价格只能符合预期下跌2.8%,惟已是四个月来最好的数字,自然令人憧憬经济开始回升.

过去曾估计中国内地经济可在第二至三季见底,只是9月和10月数据公布时,才显示经济放缓应该在8月见底结束,较预期略迟.只是因应10月贸易数字和货币供应量,认为中国内地10月经济只是温和回升,第四季可能横行,但相信第四季GDP会高过第三季的7.4%,故今年首三季GDP仍有7.7%之下,中国对今年GDP7.5%的目标应可达到.其实,10月贸易数字只是一般,即使是出口贸易增长达11.6%,高于预期及是五个月高位,但进口贸易增长只有2.4%,低于预期,反映内需动力不足,经济增长或只是靠基建所拉动.而出口好转则是外围经济靠稳及中国早前推出的稳贸易政策所带动,故近日见到基建股维持强势,航运股受压.

至于10月社会融资规模只有1.29万亿元人民币,较9月下跌逾21%,虽然涉及季节性因素,因为每逢季末冲贷款后,每季首月社会融资规模多会环比急跌,但期内新增贷款只有5,052亿元人民币,远低于市场预期的接近6,000亿元人民币及是十三个月最低,似乎中国内地媒体指中国内地银行在10月末冲贷款的报道并不可靠,同时反映中国内地信贷需求不足.若然信贷需求上升,才会认为经济有力回升,因为经济好转才能带动相关需求增长.其实,出口急升而进口增幅放缓,导致贸易顺差录得45个月新高的319.9亿美元,可预见人民币升值压力,以及期内新增外汇占款会上升,从而令今年最后两个月下调存款准备金率、甚至乎减息的空间愈来愈窄,即是说中国以及央行会维持现有的货币政策松紧度,简单说即维持现状.在缺乏利好因素下,难怪A股表现不如人意.(010)