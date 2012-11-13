〔港报财经评论〕中国式经济绿芽--信报11月13日

中国式经济绿芽 /习广思

热钱经过一阵汹涌澎湃后,稍为”停一停”,亦给予投资者”想一想”、”转一转”的空间.这轮资金市仍然未肯煞停,不妨多观察汇市,皆因QE3后的汇市走势与以往不同,美汇持续转强,欧罗持续转弱,亚股急跌两日,圆汇急速反弹,日圆是否这轮热钱源头,仍然值得关注.A股持续疲弱,外资虽然觊觎人民币资产,甚至有传经地下钱庄转入中国内地,但是否买入A股,则颇值得商榷.如果热钱目标不是股票,究竟是房地产或债券?还是监管松散的理财产品?抑或只是随便泊个安全码头而已?尽管9月份外汇占款较8月份新增1,307亿元人民币,相对于7月及8月的负增长后,终于见到外国资本流出情况有好转,但资金是否再次流入,却仍难以判断,及至近期有资金流入中国内地的说法,其实仍是揣测居多.然而,人行不可能没有留意这一点的.

周小川昨日说了一番话,将”热钱”定义为短期的、投机性的资本流动,央行对此保持高度警惕.周小川再分析说,造成热钱的原因,一是国际上流动性非常充裕,其次是国际上有较明显的不平衡,或者有些突发事件,容易造成资本短期异常流动.由始至终,没有提到QE3,这些说话亦无助阁下了解更多关于资金流入中国内地的真相,但”高度警惕”四字隐约透露,资金流入已引起当局广泛关注.港股表面平静,但资金转动情况却未平静下来.亚洲股市续跌,但恒指连跌两日后,出现止跌能耐,但全日窄幅上落,波幅仅122点,收报21,430点,上升45点.大市成交额跌至455亿港元,十八大未完,仍然观望为上,沽空比率8.13%.然而,指数表现平静不代表大市也是如此,高beta周期性股份,早前狂炒复苏概念,昨日出现急吐,航运股如中海集运(2866.HK)跌6.2%、中海发展(1138.HK)跌5.7%,水泥股如中建材(3323.HK)跌5%、海螺(0914.HK)跌3%,机械设备股如龙工(3339.HK)跌6.3%.相反,基建铁路股急升,中铁(0390.HK)及中铁建(1186.HK)股价见一年新高.

资金市,资金话事,股份轮动反映资金有”换马”之嫌,但相关周期性股动力减弱,除了意味这轮调整期未结束,亦反映大市杀牛未完,看好的投资者牛仔堡垒在21,000点,十八大后没有新政,随时又变成牵强的调整藉口.然而,这轮中资股调整,与3月份不同的是,中资股盈利见底好转,不是再转差,这是中资股本质改善的因素.美股隐忧是面对盈利增长下跌,资金随时弃美股转投新兴市场,不是3月份急忙由新兴市场转入美股,这是资金利好因素.故此,即使港股再调整,有机会仍应该趁低买货.(B03)

........................................................................................

欧罗可摆脱弱势 /苏子

自从金融海啸爆发以来,汇市的交易模式便主要由风险偏好情绪主宰,结果本来最应该下跌的美元和日圆,反过来成为避险资金的宠儿,出现了不跌反升的异常走势现象.目前汇市要摆脱风险偏好情绪的主宰,恢复过去由利差交易等传统影响汇市的交易因素,似乎并不是一件容易的事情.因为各主要发达国家也实行了QE,因此要打破此局面,看来要有主要发达经济体,例如美国、欧罗区甚至英国有率先加息的讯号出现才可成事.因此,在目前汇市这种异常的大环境里,决定汇市的走势便往往是新资金流入的方向,基本因素反而变得并不重要.

近期美元的上升,只是反映避险资金正追捧,故稍后一旦市场风险胃纳回升,预料美元便会掉头回落,难再延续近期的上升势头.欧罗兑澳元自上周二开始一直在100天SMA支持附近横行争持,正在营造一个底部形态.若汇价稍后能够自100天SMA附近见底回升,并返回10天SMA阻力以上收市.同时美汇指数的200天SMA亦见得而复失,预料欧罗汇价的整体走势将可摆脱近期的弱势.

稍后一旦欧罗兑澳元进一步升回本月5日的1.2407高位阻力以上,预料有力挑战1.25心理关口.反之,若欧罗兑澳元成功下破100天SMA支持,而美汇指数亦同时升破20周SMA的81.15阻力收市,则欧罗整体走势将继续往下寻底,暂不宜入市博反弹.(B08)