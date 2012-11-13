〔CNH市场动态〕短期利率跌至三个半月来低点,升值预期缓解旱象

路透香港11月13日电---持续加温的人民币升值预期,为乾涸已久的香港离岸人民币市场带来活水,推动银行同业CNHIBOR短期利率周二持平于三个半月来低点,市场人士称短期内升值预期仍强烈.

市场人士指出,资金持续流入亚洲市场,且中国央行中间价突破6.30后持续向上,令市场作空美元的意愿大增,对于汇率的预期亦反映在远期汇率曲线前端走低.

"这两天美元的卖盘很重,短期利率都下来,"一台资银行资金调度人士说.

本地时间17:01时,离岸人民币经纪商的银行间同业拆息隔夜利率CNHDEPO=BRKR报0.70/1.70%,场内大致成交在1.0%附近,部份外商银行更是低于1.0%;上周最高曾见3.00%.

根据香港财资公会,四大行之一的中国银行隔夜拆借利率HICNHOND=BCHK今日报1.20%,与周一持平,为7月31日1.10%以来最低;上周五报1.30%.

银行人士指出,市场原先还观望美国大选后中国央行会否介入近期人民币升值,但随着中间价连两日站稳在6.30上方,令作空美元的心态愈演愈烈,也为货币市场带来挹注.不过,一个月以上的资金仍偏紧,成交利率仍然在3%以上.

不仅货币市场利率,与流动性相关的人民币远期汇率CNHFWD=曲线亦往下移动,以短端较为明显,后端则受限于中国减息期望消退,仍位于高档.

"大家看好人民币,愿意拿人民币的人多了,市场不用再借人民币,前端就下来了,一个月、两个月掉得比较多,"一中资银行交易员说.

本地时间17:15时,离岸人民币可交收一个月掉期CNH1M=报130/140点子,一周前约在160-170点,9月底资金最紧张时曾见200点以上.

**人民币升值欲罢不能**

交易员指出,尽管市场认为仍需要多一点证据确认中国经济已经触底回升,但这波人民币升势主要是来自于美元疲弱引起,再加上利好的中国数据加柴点火,使得升势似乎有着欲罢不能的迹象.

"这波有点出乎我们意外,"一台资银行人士说,"中间价创新高,大家对升值的预期愈来愈强烈,再加上热钱也往亚洲跑,不是只有人民币,台币、新币也都看到升值."

他表示,在升势看回不回下,愈来愈多握有美元的出口商选择在不交收海外远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场卖出长天期美元,使得较长天期溢价持续收窄.

中资银行交易员亦表示,预料人民币还会持续升值,直到央行送出不同的讯号,在此同时,交易策略以方向性为主.

"说是人民币升值,不如说是美元贬值,美元在哪里都弱."他说,"curve(曲线)没有什么可以trade,还是以directional(方向)来作."

离岸人民币即期CNH=报6.2165/88,持续创下新高,与在岸人民币汇价CNY=CFXS同步,后者今日收在6.2265.中间价CNY=PBOC报6.2891,为连续第六日上涨.

同时间,NDF美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=R报1,007/1,032,一周前尚在近1,100点.

台币兑美元TWD=TP近期走强,引来台湾央行出手.央行自昨日起连续祭出管控措施,吓阻效果逐渐显现,令外资回补美元汇出,台币价跌量缩,终场收低3.9分,结束一周来升值行情.[ID:nST0573931](完)

--记者 李珊珊; 审校 屈桂娟

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