《香港重要政经日程》--11月14日-11月20日

=====================今日香港主要政经消息==========================
11月14日(周三)
-- 公布10月份外汇基金境外资产数字.
-- 勇利航业(1145.HK)公布第三季业绩.
-- 亨亚(0428.HK)公布第三季业绩.
-- 麦达斯控(1021.HK)公布第三季业绩.
-- PNG资源(0221.HK)公布中期业绩.
-- 万顺昌(1001.HK)公布中期业绩.
-- 伟易达(0303.HK)公布中期业绩.
-- 位元堂(0897.HK)公布中期业绩.
-- 宏安集团(1221.HK)公布中期业绩.
-- 荣丰国际(0063.HK)公布第三季业绩.
--10:00 蒙古矿业(1166.HK)股东特别大会.
--10:30 大成糖业(3889.HK)股东特别大会.
--12:00 国浩(0053.HK)股东周年大会.
--15:00 大和证券环球经济和市场展望记者会.
--20:00 腾讯控股(0700.HK)公布第三季业绩电话会议.
=====================近日香港主要政经消息==========================
11月15日(周四)
-- 鹰美(2368.HK)公布中期业绩.
-- 永义实业(0616.HK)公布中期业绩.
-- 莎莎国际(0178.HK)公布中期业绩.
-- 中国生物制药(1177.HK)公布第三季业绩.
-- 澳博控股(0880.HK)公布第三季业绩.
-- 联康生物科技(0690.HK)公布中期业绩.
--10:00 中广核矿业(1164.HK)股东特别大会.
--10:30 新昌营造(0404.HK)股东特别大会.
--11:30 新昌管理(2340.HK)股东特别大会.
--11:30 实力建业(0519.HK)股东周年大会.
--12:00 新鸿基地产(0016.HK)股东周年大会.
--13:00 广汽集团(2238.HK)在中国举行股东特别大会.
--13:15 亚洲开发银行总裁黑田东彦在外国记者会午餐演讲.
--14:30 贸发局举办土耳其投资研讨会.
--15:00 新传媒(0708.HK)股东周年大会.
--15:00 中国金石(1380.HK)股东特别大会.
11月16日(周五)
-- 香港公布第三季度GDP.
-- 恒生指数.HSI第三季度检讨.
-- 第廿五届AVCJ私募股权及风险投资年度论坛.
-- 百盛集团(3368.HK)公布第三季业绩.
-- 山东墨龙(1066.HK)公布第三季业绩.
-- 保华建业(0577.HK)公布中期业绩.
-- 保华集团(0498.HK)公布中期业绩.
-- 信利国际(0732.HK)公布第三季业绩.
-- 浙江沪杭甬(0576.HK)公布第三季业绩.
--10:00 时代集团控股(1023.HK)周年股东大会.
--10:00 安域亚洲(0645.HK)特别股东大会.
--10:00 同方泰德(1026.HK)特别股东大会.
--10:00 融达控股(0948.HK)特别股东大会.
--10:30 中建科技(0261.HK)特别股东大会.
--11:30 东力实业(0978.HK)特别股东大会.
11月19日(周一)
-- 公布8-10月失业率.
-- 国美电器(0493.HK)公布第三季业绩.
-- 华宝国际(0336.HK)公布中期业绩.
-- 康师傅(0322.HK)公布第三季业绩.
-- 资本策略地产(0497.HK)公布中期业绩.
-- 香港经济日报(0423.HK)公布中期业绩.
-- 开明投资(0768.HK)公布中期业绩.
--09:30 晨讯科技(2000.HK)特别股东大会.
--10:00 沿海家园(1124.HK)特别股东大会.
--10:00 蒙古投资(0402.HK)特别股东大会.
--11:00 金管局总裁陈德霖出席立法会会议简介第三季外汇基金投资情况.
--11:00 现代教育(1082.HK)周年股东大会.
--14:00 科联系统(0046.HK)特别股东大会.
--14:30 中国基建投资(0600.HK)特别股东大会.
*11月20日(周二)
-- 理文造纸(2314.HK)公布中期业绩.
-- 神州数码(0861.HK)公布中期业绩.
-- 鸿兴印刷(0450.HK)公布中期业绩.
-- 兴胜创建(0896.HK)公布中期业绩.
-- 博富临置业(0225.HK)公布全年业绩.
-- 东南国际集团(0726.HK)公布中期业绩.
-- 优派能源(0307.HK)公布中期业绩.
-- 卓越金融(0727.HK)公布中期业绩.
-- 盈进集团(1386.HK)公布中期业绩.
--09:00 中国保绿资产(0397.HK)特别股东大会.
--09:30 田生地产(0183.HK)周年股东大会.
--09:30 新华文轩(0811.HK)在中国举行特别股东大会.
--10:00 金匡企业(0286.HK)特别股东大会.
--10:00 深圳中航实业(0161.HK)在中国举行特别股东大会.
--10:30 南顺(香港)(0411.HK)周年股东大会.
--11:00 新世界百货中国(0825.HK)周年股东大会.
--11:00 万佳锡业(0195.HK)特别股东大会.
--11:00 南海石油(0076.HK)特别股东大会.
--14:30 鼎亿集团投资(0508.HK)特别股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 雷美珍