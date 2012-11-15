《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月15日

路透香港11月15日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7504港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周三收低185.23点,或1.45%,报12,570.95点.受预算悬念和中东情势拖累.[ID:nSB2101293] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 203.770 -0.26 39191 15.793 -1.66 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 10.360 -0.38 61784 3.212 -3.26 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 54.410 -0.57 180196 84.340 -1.47 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 43.280 -1.01 108386 22.362 -1.49 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 130.820 0.05 28139 10.139 -1.37 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 101.780 0.33 22795 7.888 -1.40 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 47.510 -1.00 408366 73.644 -1.15 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 52.040 -2.42 32939 4.033 -1.39 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 14.550 -2.28 340497 11.277 -1.25 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 14.380 -1.03 131848 11.145 -2.75 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 31.940 0.76 63023 6.189 -1.45 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 21.730 -1.45 17042 3.368 -2.37 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 16.950 0.00 11724 1.314 -51.34 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.300 0.88 110150 0.357 -3.64 (完) --整理 雷美珍