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亚洲 | 2012年 11月 15日 星期四 08:45 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月15日

路透香港11月15日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7504港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周三收低185.23点,或1.45%,报12,570.95点.受预算悬念和中东情势拖累.[ID:nSB2101293]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  203.770   -0.26      39191            15.793      -1.66
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.360   -0.38      61784             3.212      -3.26
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   54.410   -0.57     180196            84.340      -1.47
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   43.280   -1.01     108386            22.362      -1.49
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  130.820    0.05      28139            10.139      -1.37
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  101.780    0.33      22795             7.888      -1.40
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   47.510   -1.00     408366            73.644      -1.15
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   52.040   -2.42      32939             4.033      -1.39
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   14.550   -2.28     340497            11.277      -1.25
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   14.380   -1.03     131848            11.145      -2.75
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   31.940    0.76      63023             6.189      -1.45
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   21.730   -1.45      17042             3.368      -2.37
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   16.950    0.00      11724             1.314     -51.34
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.300    0.88     110150             0.357      -3.64 (完)

  --整理 雷美珍

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