《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月15日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港11月15日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7504港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周三收低185.23点,或1.45%,报12,570.95点.受预算悬念和中东情势拖累.[ID:nSB2101293] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 203.770 -0.26 39191 15.793 -1.66 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.360 -0.38 61784 3.212 -3.26 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 54.410 -0.57 180196 84.340 -1.47 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 43.280 -1.01 108386 22.362 -1.49 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 130.820 0.05 28139 10.139 -1.37 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 101.780 0.33 22795 7.888 -1.40 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 47.510 -1.00 408366 73.644 -1.15 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 52.040 -2.42 32939 4.033 -1.39 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 14.550 -2.28 340497 11.277 -1.25 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 14.380 -1.03 131848 11.145 -2.75 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 31.940 0.76 63023 6.189 -1.45 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 21.730 -1.45 17042 3.368 -2.37 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 16.950 0.00 11724 1.314 -51.34 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.300 0.88 110150 0.357 -3.64 (完) --整理 雷美珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。