《香港报摘》--其他报纸重要消息11月14日

* 明报:

--消息人士透露,金融管理局已经去信各银行,强调五成按揭成数上限只限于自住用途的车位,若是投资用途,则要相应降低成数.

--中粮集团董事长宁高宁表示,集团会逐步将旗下商业物业、酒店、办公楼注入侨福(0207.HK),其中包括商业地产品牌"大悦城".

* 星岛日报:

--台湾财金资讯股份公司以及台湾央行上周派代表来香港,就建设人民币清算平台向有关方面取经,仔细了解整个人民币即时支付结算系统的构建和运作.

--长实(0001.HK)执行董事赵国雄表示,政府上月底推出加强版额外印花税(SSD)及买家印花税(BSD),乃特事特办,并认为现时楼市过热,推出措施是合乎时机.

* 苹果日报:

--儿童护理用品公司--青蛙王子(1259.HK)表示,公司决定明年1月起终止所有家庭卫生产品业务,以专注经营核心婴童个人护理产品业务.

* 东方日报:

--联交所股东权益资料显示,东亚银行(0023.HK)非执行董事邱继炳于11月8日及9日悉数出售其所持65.94万股东亚银行股份,套现共1,953万港元.

--政府积极推地刺激新盘供应回升,明年单是五大发展商推盘量共达17,650伙,较今年整体一手新盘发售量急升约50%;明年以长实(0001.HK)发售6,380伙而成为最大供应商.

* 文汇报:

--中国国航(0753.HK)(601111.SS)10月客运总体运力投入同比上升2.4%,旅客周转量同比下降0.7%.

--东航(0670.HK)(600115.SS)母公司东航集团总经理刘绍勇表示,旗下廉价航空公司捷星香港已完成在港注册,在得到特区政府运输资格审批后将正式商业飞行,预计机队规模将在3年内达到18架并实现盈利.

* 大公报:

--中国电子商务企业京东商城一名内部人士透露,公司近期已获得加拿大安大略教师退休基金和老虎基金总计4亿美元的新一轮投资.完成本轮投资后,京东商城的估值为72亿美元,预计在2014年上市.

--新华保险(1336.HK)今年首10月累计原保险保费收入为863.8亿元人民币.

--近期市传富士康(2038.HK)计画将深圳的总部迁到成都,但富士康发言人否认有关传闻,并指深圳园区是富士康的主要战略基地,目前拥有40余万员工.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 杨淑祯

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