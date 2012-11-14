〔港报财经评论〕汇市套利常态有变--信报11月14日

汇市套利常态有变 /习广思

股市由悲观走到乐观之后,缺乏更利好的憧憬,似乎茫然若失.中资股下跌,理由是炒经济复苏反应过大,中国内地A股下跌,理由是维稳行情或告终,早两日才说中国经济数据反映见底,还在憧憬十八大后推出刺激新政,怎会一下子变了?中国经济出现见底讯号,但能否反弹尚是未知数,第四季或仍在U字底部挣扎,相关因素反映在中资股反弹势头上,股价调整不足为奇.十八大后不会推出重大新政,那不过是市场一厢情愿的解读,但中国维稳势必持续.这些理由都不过是反映股市在大升后,既未有重大风险,也未有重大刺激,进退失据下必然的调整.

周一股市的暗涌昨日浮上水面.港股急挫,恒指早已成为大户杀牛工具,调整持续,早段跌穿21,200点成功杀掉大量牛证,午后跌势未改,以接近全日低位收市,收报21,188点,下跌241点.大市有近956只股份下跌,全日成交额522亿港元,沽空比率7.7%,盈富基金(2800.HK)摆脱不了”空军”狙击.根据牛熊阴谋论,短期恒指很大机会下试21,000点.而国企指数调整颇急,已回到250天线,未能企稳的话,有机会下试10,000点水平.港股9月份反弹,炒作中国经济见底,甚至复苏概念,连带一众残股反弹,这批股份近两日全面回吐,跌势颇急.股票升跌本属平常事,但众多股票走势一致,某程度上反映投机者的集体行为,进场买同一样东西,散场沽同一样东西,这批残股如此下跌,不期然令许多投资者信心动摇.尽管叫它们”残股”罢,共同点是民企、盈警、跌幅大,反弹后回落,到底哪些是真,哪些是假?

事实上,民企股或盈警股都一样,股价低残的根本原因,是投资者distrust,对公司失去信心,令对冲基金大沽特沽.股民确实是哀鸿遍野,即使股价”晓弹”,但民企残股如何翻身,叫投资者重建信心?肯定不会是一时三刻的事,而祝振驹提到三点,一是民企残股因大市旺而大幅回升,投资者追落后或补淡仓,但这种反弹只能昙花一现.某程度上,这情况已经发生,更有些民企股已见到50%最低消费水平,经过近两日的回吐,这批残股应是”择优而取”的时候.(B03)

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英镑兑美元已寻底 /苏子

欧罗兑美元若调整今年7月24日1.2040低位升至9月17日1.3169高位的50%,目标为1.2605,此支持与100天SMA支持相距不远.若然欧罗兑美元稍后可以在跌破100天SMA后,迅即跌至上述的50%目标以下波动及收市,则汇价自今年7月24日开始的上升浪将有甚高机会告一段落,后市将难望返回1.30心理关口以上之余,更可能继续以单边市的形式往下寻底.相反,若然欧罗兑美元可以在昨晚欧洲市早段所造的1.2660低位成功喘定回稳,到昨晚收市时已见升回1.27关口附近甚至更高水平,使日线图呈现近似锤头的利好形态,这将令稍后汇价进一步往下寻底的机会大降.如真的出现此情况,估计欧罗兑美元稍后可延续7月24日开始的上升浪.

英镑兑日圆昨天曾一度低见125.60水平,此低位已明显跌破200天SMA的126.20关键支持.不过,汇价已自上述低位回升至126.35水平,故200天SMA已失而复得,如昨晚可以成功高收,则日线图更会呈现锤头利好形态,有利汇价短期见底并在今天进一步上升.至于英镑兑美元昨天所造的1.5855低位,刚好稳守在200天SMA的1.5848重要支持之上,汇价已自上述低位强力反弹至1.59关口以上,直逼上日的1.5914高位.如昨晚可以升越此高位收市,预料英镑兑美元将有甚高机会已在昨天找到了短期重要底部,稍后可望升回1.60心理关口以上波动及收市.黄金兑美元在本月2日跌破1,700关口后一度暴挫至1,671.50美元,但翌日却未见进一步下破更关键的1,668.60的100天SMA支持便已止跌回稳,随后更以大阳烛急升回10天SMA的1,705.20阻力以上收市,这反映本月2日的破位为杀止蚀盘的走势陷阱.

近日黄金兑美元回升至50天SMA阻力附近遇上较严峻阻力,但由于其假突破后的上升动力十分显着,故50天SMA阻力相信稍后有力突破,随后将上试20天保历加通道的1,750顶部阻力.(B14)