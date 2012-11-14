〔港报财经评论〕美股势弱,多个诱因--经济日报11月14日

美股势弱,多个诱因 /林瑞芬

港股昨挫,跌1.1%.国指更跌2%,大市成交额522亿港元,沽空40亿港元,调整有序.恒指及国指料趋考验21,000及10,000,需要谨慎观察清楚关键支持位.欧洲财长下周讨论希腊额外贷款,希债问题遏抑欧元及欧股.中国内地十八大结束,A股股民怕维稳势结束,似乎更失落.美股年底前的前景又黯淡,故港股短期就算调整有序,亦要谨慎观察清楚大形势.对照苹果及标普500指数,今年9月双双见顶,之后滑落,可见苹果对美股有主导性.苹果近月变得有毒,从高位约700美元跌了23%,临近中期关键近529美元,周一报542.83美元,判断短期美股生死.及时止跌回稳,对美股死守升轨还有望,不然,正如上周指”标普500指数”为头肩顶形态,量度下跌目标约至1,340,按图显示,就要考验自去年11月延伸的上升轨.

苹果今年7月起势冲上,有估挑战1,000美元,最终产品在落实10月推出后,应验趁好消息落实出货,现今看淡的认为其产品的创意力大减,潮流领导者地位动摇.”市场先生”就是这样,爱是疯狂,恶是撇得更狠.苹果以外,美国的财政悬崖问题制约市场对美股的购买力,观望意浓.制约股市的,还有一座山,2012年12月31日,美国交易帐户担保计划计划到期,这计划是在2008年金融危机时推出,以稳定存款者的信心,一旦到期,预示存放在小型银行,甚至中型银行的存款户,会将存款提出,向短期国债市场或货币市场基金停泊.无怪乎,包括美联储局在内的三家美国银行业监管机构早前表示,巴塞尔III协议的银行资本充足率要求新法规预计不会在2013年1月1日按时生效,年底前国际金融股还是少沾手为妙.年初由美国银行业业绩驱动的美股,也失此关键购买力,故美股年底前,中途反弹可以,但难以扭转由9月开始的反覆调整.

另外,A股昨挞落,上证跌1.51%至2,047,虽然不断有RQFII与QFII加码入市消息,但A股面临的”外热内冷”情境,认真阴阳怪气.现在若外资大举抄底,更有阴毒派论要质落A股,上证穿2,000,甚至1,700-1,800.市场炒上去或跌下来,总有万千理由解释,股民难一一深究,最直接了解是监势,势不对路,要识闪.势对路,就玩游戏.(009)

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母企料注资,中航是黑马 /余少文

中国内地股市又跌,中资股情况好不了多少,国企指数更跌穿牛熊分界线,在10,000点前整固.至于逆市表现最好的中航科工(2357.HK)有望获母公司注入航空资产,似乎前途无可限量.A股昨日急跌超过1.5%,国企指数也跌213点或2%,收10,230点,只有11只主板H股可以逆市上升,成交额约120亿元人民币.而红筹指数跌45点或1.1%,收4,137点,成交额43亿港元,成分股只有华润电力(0836.HK)和华润燃气(1193.HK)逆市上升.中港股市走势在中共十八大会议期间每况愈下,未知是否大户预期十八大及新领导人记者会无料到而先行沽货,或是股民担心中国内地一些报道指A股在共产党代表大会后惯例大跌而急于离场.

但仍以10年前十六大领导人换届后的A股走势作为蓝本,因为大会前的股市走势颇相似.早前已指出A股在十六大后出现大升大跌走势,要一年后才有明朗升势.而国指表现最为凌厉,再加上中国今年积极推动价值投资,仍憧憬A股前景.不过,国指跌穿俗称牛熊分界线的250天平均线,但国指9月初由9,000点水平开始反弹以来,升至10,900点,两个月升1,900点,并未有一次较大型调整,即使下调0.382倍或0.5倍,也只是跌至10,174点或和9,950点而已,跟250天线相距不远,要有心理准备国指会在牛熊线穿梭一段时间,消化获利盘后才再攀升.

至于昨日表现最好的主板H股是中航科工,其业务已剥离汽车,主力发展航空及相关业务,截至今年6月底止的中期业绩收入合计73亿元人民币,产销飞机和零部件的收入分别占53%和47%,飞机业务包括生产各类型直升机、教练机等.而半年盈利3.1亿元人民币,较去年同期下跌5%,如剔除已剥离的汽车业务,盈利则升14%.其实,中国将会逐步在全国范围内开展低空开放,或会在2015年实现全面开放3,000米以下低空空域,再加上中国内地目前有6万个亿万富豪,反映低空市场发展空间大,直升机需求也很大,故作为生产直升机的中航科工而言,业务已有一定潜在发展空间.(010)