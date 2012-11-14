〔香港金融〕联系汇率非资金流入港元主因,无意改变联汇制度--财政司长

路透香港11月14日电---香港财政司司长曾俊华表示,联系汇率并非导致资金流入港元的主要原因,而资产价格上升亦并非单由外来资金推动,特区政府认为没有需要,亦没有意图改动联系汇率制度.

近期人民币汇价屡创新高,而热钱流入香港推高港元汇价,令港元兑美元汇价多次触及强方兑换保证,因而令金管局自10月20日起数度进场买美元,共沽出约322.26亿港元,以稳定港元汇价.[ID:nSH0119069]

曾俊华周三在立法会接受议员提问,政府会否考虑放弃联系汇率制度时说,联汇制度于过去30年来是保持香港货币和金融系统稳定的基石,特区政府认为没有需要,亦没有意图改动现时联系汇率的制度.

他表示,政府内部一直都有评估联系汇率对香港经济的影响,结论是香港作为一个细小而开放的经济体系及国际金融中心,经济增长主要由境外因素推动,联汇制度是最符合香港的长远利益.

"事实亦证明联系汇率制度帮助香港渡过多次金融危机,在不同的经济周期保持香港的货币和金融系统稳定,支持香港的持续经济发展."他说.

对于近期资金流入港元的情况,曾俊华指出,在全球资金过剩下,亚洲区内其他地区的货币在今年首三季普遍面对升值压力,对美元升幅由2-6%不等;但这些亚洲地区经济体的外汇储备仍持续上升,增幅由3-9%不等.

"这反映即使采取跟联系汇率制度不同的经济体系,亦同样面对资金流入的压力."他说.

此外,曾俊华表示,联系汇率和人民币汇价升值并非推高香港通胀的主要原因,近年香港的通胀上升主要是由于全球商品价格(特别是食品价格)急升所致.

对于外来资金涌入会推高香港资产价格尤其是房地产的说法,曾俊华称,其他因素如利率、人口结构、土地及房屋供应和家庭收入前景等亦会影响楼市的发展;至于股票市场,经济增长和企业盈利前景等因素也对资产价格有重要影响.

由于港元与美元挂钩,美国2015年中前仍将维持超低利率,意味着港元利率将继续走低,在低息环境持续,短期房屋供应仍然紧绌加上本地失业率仍然较低的因素支撑下,楼价持续走升,今年以来住宅楼价累计涨幅达两成.

政府上月底推出新一轮的压抑楼市措施,包括向海外买家开征15%的买家印花税,以及将针对短期转手物业的特别印花税税率调高并延长适用期,从压抑需求方面调控楼市.措施推出后,楼市成交即时急冻,但近期交投又有回暖的迹象.(完)